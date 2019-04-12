Киев, 13 апреля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Список фамилий, под которым украинский президент Пётр Порошенко и его семья тайно выезжают с Украины, опубликовало издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко хорошо

Выезд из страны осуществляется под именами Ивана Дехтерева, Веры Лазаревой, Евгении Сафоновой, Катерины Боевой, Александра Сыщикова, Ольги Герасименко, Елены Сенченко, Виталия Кокорина.

Уточняется, что Порошенко за последних два года без официального объявления трижды побывал в Испании и на Мальдивах, слетал во Францию и в Норвегию. Так он проводит свой досуг.