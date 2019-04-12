США, 13 апреля, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет упал на школьное бейсбольное поле в американском Меридене (штат Коннектикут), в результате происшествия два человека получили травмы, передает телеканал WTIC-TV.

Легкомоторный самолет

Сообщается, что авиапроисшествие произошло вечером 11 апреля. По данным полиции, пилот тренировался во взлете и посадке самолета на летном поле, которое располагалось неподалеку от школы.

При падении самолет задел линию электропередач, в результате чего без электроэнергии остались около 13 тысяч жителей города. При падении самолета пострадали два человека, находившиеся на борту воздушного судна. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в бртанском Саутпорте. В результате крушения самолета погиб один человек.