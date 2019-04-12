Тюмень, 13 апреля, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Кадры проведения специальной операции в Тюмени опубликованы Национальным антитеррористическим комитетом.

Nac.gov.ru Спецоперация в Тюмени

Напомним, в Тюмени проведена спецоперация: подразделением специального назначения ФСБ ликвидированы два члена группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам спецслужб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы скрывались в одном из частных домов. Вечером была проведена спецоперация, дом загорелся во время штурма, пожар потушен. Сейчас идет обследование этой территории взрывотехниками.

Отметим, что сотрудниками ФСБ предотвращена попытка провести террористическую атаку в месте массового пребывания людей.

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