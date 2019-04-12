* ИГ — запрещённая в России организация

Тюмень, 12 апреля, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В Тюмени продолжается операция спецслужб по штурму частного дома, в котором укрываются вооруженные террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают 12 апреля в соцсетях очевидцы.

Nac.gov.ru Спецоперация по ликвидации террористов в Тюмени

По их информации, дом номер 12/5 по улице Новосёлов начал гореть после применения оружия сотрудниками спецслужб.

Уточняется, что рядом с местом событий расположена школа.

Очевидцы сообщают, что с места операции доносятся звуки пулемётных очередей.

Количество экстремистов пока не уточняется. Сообщений о потерях среди силовиков нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля в Тюмени был введён режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники спецслужб выявили группу членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), собиравшихся совершить теракт в месте массового скопления людей.