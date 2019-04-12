Сантьяго, 12 апреля, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика — это «псевдодрузья» Южной Америки. Об этом Помпео заявил сегодня, 12 апреля, выступая в столице Чили — городе Сантьяго.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миролюбивые американцы

«Южная Америка теперь, действительно, лучше видит и знает о своих псевдодрузьях. Китай и Россия стоят на пороге, но когда они зайдут, они будут использовать ловушки, они будут игнорировать правила и установят такие порядки в вашем доме», — сказал Помпео.

Госсекретарь считает, что в Южной Америке не купятся на посулы России и США. А затем Помпео прямо сказал, что страны Южной Америки должны знать, что за ними стоят США — то есть Южная Америка — это зона влияния Вашингтона.

«К счастью, вы, Южная Америка, не покупаетесь на это. Вы должны знать, что за вами стоят США», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё с XIX века власти США считают Южную Америку зоной своих исключительных интересов. Эта политика выражается в так называемой доктрине Монро («Америка для американцев»).

США не стесняясь вмешиваются во внутриполитические дела всех южноамериканских стран, свергают неугодные им правительства, устанавливают марионеточные режимы, выкачивают ресурсы. Левые силы в странах Южной Америки периодически пытаются отстоять суверенитет своих государств.