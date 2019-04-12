ФСБ объявило о проведении антитеррористической операции в Тюмени
Тюмень, 12 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В Тюмени вечером 12 апреля введён режим контртеррористической операции, сообщает региональное управление ФСБ России.
Как уточняется, в ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ были получены данные о нахождении в одном из частных домов в Тюмени «вооружённых приверженцев» террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По данным правоохранителей, боевики планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.
Сообщается, что основная контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новосёлов, Магнитогорская и Локомотивная.
«Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника управления ФСБ России по Тюменской области. Оперативным штабом осуществляются мероприятия по пресечению террористического акта», — сообщили в ведомстве.
Оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям города с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО. По сообщениям местных СМИ, в районе в настоящее время отключено электричество, проводится эвакуация жителей частного сектора.