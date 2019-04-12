Джуба, 12 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Южного Судана Риек Мачар заявил, что стране не удастся сформировать «правительство национального единства» в установленный срок — до 12 мая текущего года, 12 апреля передает агентство Reuters.

Vaticannews.va Папа Франциск целует ноги лидеров Южного Судана

Мачар сообщил, что уже обсудил продление срока с президентом Южного Судана Сальвой Кииром во время переговоров в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 и 11 апреля Мачар и Киир — до недавнего времени воевавшие друг против друга — провели в Ватикане, где молились с папой Франциском и вели переговоры.

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