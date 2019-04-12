Ашхабад, 12 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. На юго-востоке туркменской столицы к декабрю 2021 года будут возведены 23 девятиэтажных жилых дома и разбит парк. Как сообщает «Туркменистан сегодня», соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Ojar.asia Строительство в Туркменистане

Глава государства поручил мэрии Ашхабада заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство с благоустройством прилегающей территории в жилмассиве «Мир-7».

Работы по возведению новых объектов должны начаться в апреле текущего года.

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