Дамаск, 12 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Засевшие в зоне «Идлиб» боевики за сутки устроили шесть обстрелов сирийских населённых пунктов, сообщил 12 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

SyriaFreedom Сирийские боевики

Незаконные вооруженные формирования за истекшие сутки четырежды обстреляли населённый пункт Сафсафа и поселение Чекурджак в провинции Латакия, а также деревню Абу-Омар в провинции Идлиб.

Наряду с этим в Сирии правительство продолжает процесс амнистирования дезертиров и бывших боевиков.

По словам Виктора Купчишина, на 11 апреля было амнистировано свыше 57 тыс. человек.