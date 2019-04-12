Минобороны: власти Сирии ведут амнистию, боевики ведут обстрелы
Дамаск, 12 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Засевшие в зоне «Идлиб» боевики за сутки устроили шесть обстрелов сирийских населённых пунктов, сообщил 12 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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Сирийские боевики
Незаконные вооруженные формирования за истекшие сутки четырежды обстреляли населённый пункт Сафсафа и поселение Чекурджак в провинции Латакия, а также деревню Абу-Омар в провинции Идлиб.
Наряду с этим в Сирии правительство продолжает процесс амнистирования дезертиров и бывших боевиков.
По словам Виктора Купчишина, на 11 апреля было амнистировано свыше 57 тыс. человек.