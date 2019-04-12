Лондон, 12 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Популярный британский стендап-комик Ян Когнито скончался на сцене во время выступления, передаёт 12 апреля телерадиокомпания Би-би-си.

Chortle.co.uk Ян Когнито

Как сообщается, в ходе выступления в баре Atic в Бичестере 60-летний артист шутил на тему того, что его может хватить удар.

«Представь, что у меня сейчас случится удар, а проснувшись, я начну говорить на валлийском», — сказал Когнито.

Отмечается, что после этого комик сел на табуретку и замолчал на несколько минут. Зрители приняли его поведение за часть выступления и продолжали смеяться, однако артист так и не подавал признаков жизни.

Вскоре ведущий юмористического шоу вызвал скорую помощь, однако медики констатировали смерть. По данным врачей, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.