Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, назначенный на эту должность 7 ноября 2018 года, задекларировал за прошлый год доход в размере более 10,4 млн рублей. Это следует из сведений, опубликованных 12 апреля 2019 года на официальном сайте Кремля.

Szfo.gov.ru Александр Гуцан

Напомним, до назначения полпредом Гуцан работал заместителем генерального прокурора РФ, курируя соблюдение законности на Северо-Западе.

В 2017 году доход Гуцана, тогда еще высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры, составлял более 4,4 млн рублей.

Супруга Гуцана в 2018 году заработала чуть более 3 млн рублей, в 2017 году у нее было задекларировано на 1 млн меньше.

В равных долях с супругой (по ½) полпред владеет земельным участком (1591 кв. м), жилым домом (220,5 кв. м) и квартирой (159,3 кв. м). Все объекты недвижимости находятся в РФ. В пользовании Гуцана — парковочное место (18 кв. м). На нем он может парковать свой автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser 200. У жены чиновника транспортных средств нет.

Добавим, что состав имущества Александра Гуцана в 2018 году не претерпел никаких изменений по сравнению с 2017 годом.