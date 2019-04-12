Тюмень, 12 апреля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета по Тюменской области.

Константин Каритан ИА Красная Весна Антитеррористическая операция

Операция началась в 21:56 по местному времени и проводится в пределах улиц Магнитогорской, Новосёлов и Локомотивной. Основанием для этого стала информация о том, что в одном из частных домов укрылись приверженцы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные жители сообщают о скоплении в этом районе силовиков, а также о том, что часть граждан эвакуировали, а местами отсутствует электричество и с перебоями работает мобильная связь.