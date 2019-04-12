Варшава, 12 апреля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Власти Польши отказались пустить в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом сегодня, 12 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Польши Ева Сувара.

Anastasiia.st Барк «Седов»

По словам Сувары, решение о недопуске российского парусника в польские территориальные воды принимал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма», — сказала Сувара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парусник «Седов» 6 апреля вышел в первый учебный рейс навигации 2019 года из Калининграда. На его борту находятся 112 курсантов, в том числе курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Ранее власти Эстонии запретили барку «Седов» заходить в свои территориальные воды, также объяснив этом тем, что на борту корабля находятся курсанты из якобы «оккупированного Крыма».