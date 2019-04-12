Екатеринбург, 12 апреля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Свердловской области в 2018 году показали разную динамику своих доходов. Судя по официальным сведениям, для кого-то год выдался «нелёгкий», при этом кто-то улучшил своё материальное положение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Лучше всех дела обстоят у Зелимхана Муцоева («Единая Россия») — его доход повысился в 8,65 раза с 3 млн 821 тысяч 75 рублей в 2017 году до 33 млн 63 тысяч 180 рублей в 2018 году. Из собственности у Муцоева осталось всё как и было: пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома, гостевой дом, гараж и трансформаторная подстанция.

Почти в три раза обеднел депутат Лев Ковпак («Единая Россия»). В 2017 году он заработал 58 млн 96 тысяч 615 рублей, в 2018 же — лишь 20 млн 430 тысяч 799 рублей. В его декларации дополнительно появился объект незавершенного строительства, находящийся в собственности. Это вдобавок к двум земельным участкам, двум жилым строениям, двум квартирам, гаражному боксу, гаражу-стоянке и машиноместу.

Доходы Николая Езерского (КПРФ) уменьшились почти в три раза. В 2017 году он заработал 19 млн 434 тысяч 615 рублей, в 2018 — лишь 7 млн 6 тысяч 846 рублей (разница в 2,77 раза). В собственности у парламентария так и остались земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома и квартира. У супруги из собственности — лишь гараж, заработала же она незначительно меньше прежнего — 1 млн 191 тысячу 931 рубль (разница в 123 тысячи 874 рубля с предыдущим годом).

Незначительно повысил свой доход — на 152 тысячи 623 рубля — депутат Андрей Альшевских («Единая Россия»). В 2017 году он заработал 4 млн 655 тысяч 591 рубль, в 2018 — 4 млн 808 тысяч 214 рублей. Указано, что парламентарий владеет внедорожником марки Volvo, а также жилым домом, баней, бассейном и земельным участком для индивидуальной жилой застройки. Супруга депутата вновь «потеряла» свой доход — в 2016 году она ничего не заработала, в 2017 году сумела «добыть» 3 млн 380 тысяч рублей, в 2018 же в её графе вновь пусто.

Доход Максима Иванова («Единая Россия») потерял в габаритах. Если в 2017 году депутат заработал 11 млн 169 тысяч 119 рублей, то в 2018 году — лишь 4 млн 810 тысяч 687 рублей (падение в 2,3 раза). И даже рост доходов его супруги почти на 100 тысяч рублей — до 402 тысяч 933 рублей с прежних 309 тысяч 520 рублей в 2017 году — не сможет компенсировать такое колоссальное снижение. У Иванова осталась доля в нежилом помещении, у его супруги — квартира, садовый домик и огород, а также два внедорожника (Mercedes-Benz и Volkswagen).

Упал доход и у Данила Шилкова (ЛДПР) — с 7 млн 840 тысяч 559 рублей до 4 млн 814 тысяч 505 рублей. Супруга депутата стала зарабатывать в 12,6 раза меньше прежнего — 579 тысяч 668 рублей против 7 млн 324 тысяч 689 рублей в «хлебном» 2017 году. Впрочем, у супруги Шилкова добавился ещё один земельный участок в 1182 кв. м и две доли в жилых домах — вдобавок к уже имеющимся двум схожим по площади участкам, жилому дому и участку земли. Супруг же остался владельцем квартиры, двух нежилых помещений и половины квартиры.

Павел Крашенинников («Единая Россия») смог увеличить свой доход с 5 млн 264 тысяч 360 рублей в 2017 году до 8 млн 582 тысяч 882 рублей в 2018 году. Супруга «поддержала» тенденцию мужа, повысив свой доход примерно в 6 раз — с прежних 711 тысяч 466 рублей до 4 млн 621 тысячи 948 рублей в 2018 году. Вместе с супругой Крашенинников владеет участком земли, одним жилым домом и долей в другом, двумя квартирами, машиноместом. А вот нежилые помещения площадью в 253 кв. м исчезли из совместной справки супругов в 2018 году, хотя присутствовали в 2017 году.

Доходы Алексея Балыбердина («Единая Россия») изменились незначительно — с 4 млн 654 тысяч 38 рублей в 2017 году до 4 млн 808 тысяч 518 рублей в 2018. Супруга увеличила свой доход примерно на 100 тысяч рублей до 413 тысяч 505 рублей по сравнению с предыдущим годом. В собственности у Балыбердина — квартира.

«Профсоюзник» Андрей Ветлужских («Единая Россия»), после первых митингов прекративший борьбу с пенсионной реформой, смог сохранить и даже увеличить свой доход. Если в 2017 году глава Федерации независимых профсоюзов задекларировал 4 млн 555 тысяч 88 рублей, то в 2018 году — 5 млн 292 тысяч 190 рублей. В собственности у Ветлужских есть одна квартира, а вот гаражный бокс из справки исчез.

Финансовая стабильность благоволила и Александру Петрову («Единая Россия») — он заработал в 2018 году 4 млн 751 тысяч 717 рублей против 4 млн 355 тысяч 725 рублей в 2017 году. Супруга заработала примерно столько же, сколько и ранее (1 млн 39 тысяч 934 рубля против 1 млн 1 тысячи 46 рублей). В собственности у Петрова участок земли и жилой дом.

Сергей Чепиков («Единая Россия») несколько обеднел за 2018 год: 6 млн 75 тысяч 585 рублей против 6 млн 960 тысяч 690 рублей в 2017 году. В собственности у него остались жилой дом и нежилое помещение. У супруги — символический доход в 5 тысяч 74 рубля, которого не было в 2017 году, и квартира в собственности.

Депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») более чем удвоил доход с 2 млн 613 тысяч 710 рублей до 5 млн 984 тысяч 514 рублей в 2018 году (рост в 2,29 раза). А вот супруга ограничилась символическим доходом в 690 рублей против 86 тысяч 741 рубля в 2017 году. У его супруги — 86 741,02. Ионин владеет квартирой площадью 109,6 кв. метра и четвертью квартиры площадью 87 кв. метров, которая находится в долевой собственности.