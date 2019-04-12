Калуга, 12 апреля, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2018 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности. Декларации опубликованы на сайте Госдумы РФ.

Duma.gov.ru

Доход депутата от Калужской области Александра Авдеева (фракция «Единая Россия») за 2018 год составил 4 млн 804 тыс. 502 рубля 86 коп. В 2017 году депутат Авдеев заработал 4 млн 806 тыс.784 рубля 56 коп. В итоге 2018 году Авдеев получил доход меньше на 2 тыс.281 руб.70 коп. У Александра Авдеева в общедолевой собственности две квартиры 60,7 и 48,6 кв. метров, а также автомобиль ВАЗ 21 065. У супруги депутата Авдеева доход за 2018 год составил 184 тыс.653 руб. 70 коп. В 2017 году жена парламентария заработала всего 9 тыс. 570 руб.13 коп. За год доход жены депутата увеличился на 175 тыс. 083 руб.57 коп. У жены Авдеева в собственности индивидуальный жилой дом 185,10 кв. метров и квартира 56,70 кв. метров. Также у неё в собственности земельный участок для строительства в 1500 кв. метров.

Доход депутата Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра (фракция «Единая Россия») в 2018 году составил 5 млн 062 тыс. 698 руб.58 коп. В 2017 году депутат заработал 4 млн 907 тыс.421 руб. 04 коп. За год доход депутата Скляра увеличился на 155 тыс. 277 руб. 54 коп. У парламентария в собственности земельный участок 1500 кв. метров. Квартира — 132,10 кв. метров и ½ квартиры 31,20 кв. метров. Автомобиля в личной собственности нет. У супруги депутата Геннадия Скляра доход за 2018 год составил 107 тыс.828 руб.88 коп. В 2017 году жена депутата заработала 190 тыс. 149 руб.16 коп. За год доход супруги Скляра уменьшился на 82 тыс. 320 руб. 28 коп. Жена парламентария владеет двумя автомобилями: Mitsubishi Pajero.8 SWB и Toyota Venza. У неё в собственности также три земельных участка общей площадью 3670 кв. метров и квартира — 132,10 кв. метров.

Депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР) в 2018 году заработал 4 млн 840 тыс.992 руб. 56 коп. Доход в 2017 году составил 4 млн 641 тыс. 914 руб. 61 коп. За год доход у Деньгина стал больше на 199 тыс. 077 руб. 95 коп. В собственности у парламентария квартира 55,30 кв. метров. У супруги депутата Деньгина доход за 2018 год составил 88 тыс. 346 руб. 17 коп. В 2017 году супруга депутата заработала 120 тыс.675 руб. 44 коп. За год её доход уменьшился на 32 тыс. 329 руб. 27 коп. Также у супруги депутата в безвозмездной собственности квартира 55,30 кв. метров. Ей принадлежит и легковой автомобиль Hyundai Grand Starex.