Москва, 12 апреля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания космической техники нового поколения, способной обеспечить исследования дальнего космоса и пилотируемые программы полётов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом российский президент сказал 12 апреля в своём приветственном слове на праздничном мероприятии в честь Дня космонавтики.

По мнению Владимира Путина, «необходимо расширять исследования дальнего космоса и программы полётов, причем не только автоматических, беспилотных, но и с участием человека».

Для этого, отметил президент РФ, надо создать пилотируемый корабль нового поколения и ракету-носитель сверхтяжёлого класса, основанных на передовых двигателях и материалах, разработать которые российские инженеры, конструкторы и предприятия космической отрасли вполне способны.

«При этом очевидно, чтобы достигать весомых результатов, потребуется коренным образом повысить качество, эффективность космической отрасли, избавиться от всего, что сдерживает, мешает двигаться вперед, сконцентрировать научные, интеллектуальные, производственные ресурсы», — подчеркнул Владимир Путин.