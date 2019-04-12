Женева, Швейцария, 12 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не считает вспышку лихорадки Эбола в Конго чрезвычайной ситуацией, 12 апреля передает агентство Associated Press.

(сс) UNMEER Эбола

Согласно заявлению ВОЗ после заседания экспертного комитета организации, ситуация на востоке Конго вызывает «глубокую обеспокоенность», однако пока не требует объявления ЧС.

Тем не менее ВОЗ отмечает рост заболеваемости лихорадкой Эбола в последние недели, а также потенциальный риск проникновения вируса в соседние с Конго страны.

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