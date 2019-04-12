Москва, 12 апреля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал российской космической отрасли всю необходимую помощь и поддержку.

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Об этом глава российского государства заявил 12 апреля в приветственном слове в ходе праздничного концерта в честь Дня космонавтики.

«Хотел бы вновь подчеркнуть: окажем развитию российской космонавтики всю необходимую помощь и поддержку», — сказал Владимир Путин.

Поздравив присутствующих с Днём космонавтики, президент России вспомнил о космических первопроходцах Юрие Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове и многих других героях советской и российской космонавтики, включая конструкторов и инженеров, сделавших СССР и Россию лидером космической сферы.

«Лидерство нужно постоянно подтверждать, достойно выдерживать мощную, растущую конкуренцию, настраиваться на решение сложных задач… Сегодня, чтобы быть в числе стран-лидеров — лидеров на Земле, нужно быть и лидерами в космосе», — подчеркнул Путин, отметив, что освоение космического пространства является важнейшим направлением не только развития страны, но и национальной безопасности.