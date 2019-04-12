Лондон, 12 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо». Об этом 12 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Тюрьма

Как отмечается, учреждение, расположенное на юго-востоке Лондона, относится к категории А, и в нём, как правило, содержатся наиболее опасные преступники.

Как передавало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж накануне был выдворен с территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставлялось убежище с 2012 года, и был взят под арест британскими правоохранителями.

Ему грозит экстрадиция в США, где против него ведётся расследование после публикации данных о преступлениях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.