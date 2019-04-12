Симферополь, 12 апреля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Согласно опубликованным декларациям, семь депутатов Госдумы РФ от Крыма, представляющие «Единую Россию» и ЛДПР, и члены их семей заработали за 2018 год около 50 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев («Единая Россия») задекларировал квартиру 173 квадратных метра и гараж в собственности, автомобили BMW (X5 XDRIVE 40i и 520D XDRIVE) и годовой доход более 6,2 млн рублей (в 2017 году он заработал 7,8 млн рублей, в 2016 — 3,084 млн). Также у бывшего вице-спикера Госсовета РК находится в пользовании 118 метровая квартира. Доход его жены по сравнению с 2017 годом упал с 219 до 160 тысяч рублей.

У Михаила Шеремета («Единая Россия») своей движимой и недвижимой собственности не оказалось. Бывший вице-премьер Крыма указал в декларации лишь служебную квартиру и годовой доход более 5 млн рублей. В 2017 году экс-заместитель председателя правительства Крыма заработал 4 миллиона 976 тысяч рублей, а в 2016 — 2,9 миллиона рублей. Супруга Михаила Шеремета заработала в 2018 году почти также, как и в позапрошлом — 3,8 миллиона рублей. Помимо этого, у неё есть автомобиль Toyota RAV4 и два земельных участка на 1000 и 700 квадратных метров.

Заработок Светланы Савченко («Единая Россия») в 2018 году остался на уровне позапрошлого года — 4,8 против 4,65 миллиона рублей. В 2016 году её доход был в два раза меньше — 2,49 миллиона рублей. В 2018 году у депутата в собственности числится три участка (1000 и 504 и 420 квадратных метров), дом (154,2 квадратного метра) и две с половиной квартиры (80 и 30 квадратных метров, а также доля 19,1 квадратного метра).

Руслан Бальбек («Единая Россия») в 2018 году заработал более 4,8 млн рублей (в 2017 — 4,59 млн рублей, а в 2016 — 2,38 млн рублей). В его собственности/пользовании — участок (800 квадратных метров), дом (120 квадратных метров) и две квартиры (100 и 121 квадратный метр). Супруга депутата не получала доходов, зато за минувший год к её участку и дому (950 и 308 квадратных метров) добавилась в безвозмездное пользование квартира на 100 квадратов.

Наталья Поклонская («Единая Россия») в 2018 году получила доход в размере 4,74 млн рублей (в 2017 — 4,5 млн рублей, а в 2016 — 2,6 млн рублей). Недвижимости в 2018 году у неё тоже стало больше: к двум служебным квартирам (79,8 и 116,6 квадратного метра) прибавился земельный участок на 1000 с лишним квадратов. Супруг бывшего прокурора Крыма указал доход — 4,9 млн рублей, два земельных участка, недостроенный жилой дом, квартиру, три машиноместа, смотровой колодец и автомобиль Audi A8L.

Андрей Козенко («Единая Россия») в 2018 году заработал 4,52 млн рублей (в 2017 году — 4,064 млн рублей, в 2016 — 2,75 млн рублей). В его собственности/пользовании находятся две квартиры (168,9 и 78,1 кв. м) и земельный участок на 1200 квадратных метров. В последней декларации вместо супруги бывший самый молодой вице-спикер Крыма записал ребёнка, у которого в безвозмездном пользовании значится квартира на 50 квадратных метров.

Павел Шперов (ЛДПР) в 2018 году заработал более 4,8 млн рублей (в 2017 — 466 млн рублей). Его супруга в 2018 году по сравнению с предыдущим годом почти в десять раз увеличила свой доход с 603 тысяч до 5,96 млн рублей. В их собственности/пользовании находятся участок (600 квадратных метров), два дома (72,3 и 406,8 квадратного метра) и квартира (82,9 квадратного метра).

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