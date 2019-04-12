За два года доходы депутатов Госдумы от Крыма выросли более чем в два раза
Симферополь, 12 апреля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Согласно опубликованным декларациям, семь депутатов Госдумы РФ от Крыма, представляющие «Единую Россию» и ЛДПР, и члены их семей заработали за 2018 год около 50 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев («Единая Россия») задекларировал квартиру 173 квадратных метра и гараж в собственности, автомобили BMW (X5 XDRIVE 40i и 520D XDRIVE) и годовой доход более 6,2 млн рублей (в 2017 году он заработал 7,8 млн рублей, в 2016 — 3,084 млн). Также у бывшего вице-спикера Госсовета РК находится в пользовании 118 метровая квартира. Доход его жены по сравнению с 2017 годом упал с 219 до 160 тысяч рублей.
У Михаила Шеремета («Единая Россия») своей движимой и недвижимой собственности не оказалось. Бывший вице-премьер Крыма указал в декларации лишь служебную квартиру и годовой доход более 5 млн рублей. В 2017 году экс-заместитель председателя правительства Крыма заработал 4 миллиона 976 тысяч рублей, а в 2016 — 2,9 миллиона рублей. Супруга Михаила Шеремета заработала в 2018 году почти также, как и в позапрошлом — 3,8 миллиона рублей. Помимо этого, у неё есть автомобиль Toyota RAV4 и два земельных участка на 1000 и 700 квадратных метров.
Заработок Светланы Савченко («Единая Россия») в 2018 году остался на уровне позапрошлого года — 4,8 против 4,65 миллиона рублей. В 2016 году её доход был в два раза меньше — 2,49 миллиона рублей. В 2018 году у депутата в собственности числится три участка (1000 и 504 и 420 квадратных метров), дом (154,2 квадратного метра) и две с половиной квартиры (80 и 30 квадратных метров, а также доля 19,1 квадратного метра).
Руслан Бальбек («Единая Россия») в 2018 году заработал более 4,8 млн рублей (в 2017 — 4,59 млн рублей, а в 2016 — 2,38 млн рублей). В его собственности/пользовании — участок (800 квадратных метров), дом (120 квадратных метров) и две квартиры (100 и 121 квадратный метр). Супруга депутата не получала доходов, зато за минувший год к её участку и дому (950 и 308 квадратных метров) добавилась в безвозмездное пользование квартира на 100 квадратов.
Наталья Поклонская («Единая Россия») в 2018 году получила доход в размере 4,74 млн рублей (в 2017 — 4,5 млн рублей, а в 2016 — 2,6 млн рублей). Недвижимости в 2018 году у неё тоже стало больше: к двум служебным квартирам (79,8 и 116,6 квадратного метра) прибавился земельный участок на 1000 с лишним квадратов. Супруг бывшего прокурора Крыма указал доход — 4,9 млн рублей, два земельных участка, недостроенный жилой дом, квартиру, три машиноместа, смотровой колодец и автомобиль Audi A8L.
Андрей Козенко («Единая Россия») в 2018 году заработал 4,52 млн рублей (в 2017 году — 4,064 млн рублей, в 2016 — 2,75 млн рублей). В его собственности/пользовании находятся две квартиры (168,9 и 78,1 кв. м) и земельный участок на 1200 квадратных метров. В последней декларации вместо супруги бывший самый молодой вице-спикер Крыма записал ребёнка, у которого в безвозмездном пользовании значится квартира на 50 квадратных метров.
Павел Шперов (ЛДПР) в 2018 году заработал более 4,8 млн рублей (в 2017 — 466 млн рублей). Его супруга в 2018 году по сравнению с предыдущим годом почти в десять раз увеличила свой доход с 603 тысяч до 5,96 млн рублей. В их собственности/пользовании находятся участок (600 квадратных метров), два дома (72,3 и 406,8 квадратного метра) и квартира (82,9 квадратного метра).
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