Аддис-Абеба, 12 апреля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Власти Эфиопии арестовали 59 правительственных чиновников по подозрениям в экономических преступлениях, 12 апреля передает агентство Reuters.

Limboko Эфиопия

Генеральный прокурор Эфиопии Берхану Цегайе сообщил, что среди арестованных — руководитель и сотрудники службы государственных закупок, а также чиновники министерств финансов, экономики и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года власти Эфиопии арестовали более 60 высокопоставленных военных по подозрениям в коррупции и нарушении прав человека.

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