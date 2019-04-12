Москва, 12 апреля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на ввоз в Россию продукции белорусского ООО «ЭкспортАльфаГрупп». Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, компания может возобновить поставки в Россию продукции, выработанной начиная с 13 апреля и сопровождаемой электронным ветеринарным сертификатом.

Уточняется, что решение об этом принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учётом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии.

При этом в отношении поставок продукции, запрещённой к ввозу в связи с ограничениями по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, введённые ограничения остаются в силе, отметили в Россельхознадзоре.

Напомним, накануне Россия также отменила ограничения в отношении поставок продукции белорусского ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».