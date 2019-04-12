Киев, 12 апреля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кучма решил высказать своё мнение относительно возможных публичных дебатов между кандидатами в президенты Украины — шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Слова Кучмы приводят сегодня, 12 апреля, украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По мнению Кучмы, если дебаты всё же состоятся, то гражданам Украины будет интересно выслушать именно Зеленского, нежели действующего главу государства Порошенко, про которого и так всё известно.

«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мало кто верит, что дебаты между Зеленским и Порошенко состоятся. С точки зрения Зеленского ему не очень нужны дебаты с Порошенко, так как все рейтинги показывают, что шоумен лидирует.

Но ранее Зеленский уже вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». По всей видимости Зеленский имел в виду основные дебаты, которые должны пройти в последний день агитации, то есть 19 апреля. Однако Порошенко схитрил и заявил, что согласен на дебаты на стадионе, но 14 апреля, а также заявил, что будет участвовать в дебатах 19 апреля, которые должны состояться в студии общественного телевидения.

До сих пор нет ясности в вопросе о том, состоятся ли в итоге дебаты.