Москва, 12 апреля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Григорий Аникеев («Единая Россия») стал самым богатым депутатом нижней палаты парламента, он задекларировал более 2,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Duma.gov.ru Григорий Аникеев

Аникеев представляет Владимирскую область, является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

За 2018 год он задекларировал доход в размере более 2,3 млрд рублей, в то время как в 2017 году его доход составил 4,3 млрд рублей.

Кроме того, парламентарий владеет автомобилями Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 MATIC.

Отметим, что Аникеев стал лидером по доходам и по итогам декларационной кампании за 2017 год.