Нижний Новгород, 12 апреля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал доход за 2018 год в размере 657,278 млн рублей. Основная часть дохода сложилась в результате продажи ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ», сообщается на портале полпредства.

Kremlin.ru Икорь Комаров

Так, от продажи акций АвтоВАЗа Комаров получил 618,124 млн рублей. Заработок по основному месту работы — на должности полпреда — составил 22,627 млн рублей. Еще 16,327 млн рублей дохода было получено за счет накоплений от банковских вкладов.

Также в прошлом году Комаров продал автомобиль Лада «Ларгус» 2012 года выпуска да 200 тыс. рублей.

«Игорь Комаров работал в должности президента ОАО «АвтоВАЗ» в период с 2009 по 2013 годы и вместе с топ-менеджерами компании периодически вкладывал средства в развитие крупнейшего отечественного автопроизводителя, покупая пакеты акций предприятия. После перехода на работу в Федеральное космическое агентство «Роскосмос» в 2013 году Игорь Комаров передал акции ОАО «АвтоВАЗ» в управление ПАО «Сбербанк России». В 2018 году ПАО «АвтоВАЗ» объявило о принудительном выкупе акций, в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере», — пояснили в пресс-службе полпреда.

Напомним, по итогам декларационной кампании 2017 года Комаров указал доход в размере 108 млн рублей. Причем доход по основному месту работы — в должности главы госкорпорации «Роскосмос» — 71,501 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Комаров сменил Михаила Бабича на посту приволжского полпреда в сентябре 2018 года.

Игорь Комаров является уроженцем Энгельса (Саратовской области). С марта 2014 года был главой Объединённой ракетно-космической корпорации, а с 21 января 2015 года по 24 мая 2018 года являлся гендиректором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В середине июля 2018 года назначен заместителем министра науки и высшего образования РФ.

Новый полпред президента РФ в ПФО также в период с 2002 по январь 2008 года был заместителем генерального директора ГМК «Норильский никель».