Лондон, 12 апреля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI прибавили в цене около 1%, 12 апреля передает агентство Reuters.

abnews.ru Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 69 центов, до $71,52 за баррель и вплотную приблизилась к рекордному значению года. Нефть марки WTI выросла в цене на 56 центов, до $64,14 за баррель.

Рост цен вызван сокращениями добычи стран ОПЕК+, уменьшением поставок из Венесуэлы и Ирана, а также опасениями из-за кризиса в Алжире и Ливии.

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