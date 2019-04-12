Анкара, 12 апреля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил ей соболезнования в связи с кончиной её матери Герлинды Каснер. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Daily Sabah со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В ходе телефонного разговора Эрдоган и Меркель обменялись мнениями относительно состояния германо-турецких отношений.

Также Эрдоган выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной её матери Герлинды Каснер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Герлинда Каснер скончалась в возрасте 90 лет.