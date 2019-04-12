Париж, 12 апреля, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сказано в сообщении под видеозаписью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон вызвал к себе в Париж Зеленского и действующего главу Украины Петра Порошенко. Оба кандидата, прошедшие во второй тур президентских выборов на Украине, покорно послушались главу Пятой республики и отправились в Париж «на ковер».

О чём именно Макрон говорил с Зеленским, не уточняется. Но стоит отметить, что согласно всем рейтингам, Зеленский наверняка станет новым президентом Украины.

https://www.facebook.com/ze2019official/videos/2212781308973528/