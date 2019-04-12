Москва, 12 апреля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Наибольший доход среди глав фракций в Госдуме в 2018 году зафиксирован у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в то время как наибольшее количество объектов в собственности находится у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это следует из деклараций о доходах, которые депутаты официально опубликовали, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Геннадий Зюганов

Так, за 2018 год Геннадий Зюганов заработал почти 8 млн рублей (7,928 млн рублей), что больше его заработка в 2017 году на 1,594 млн рублей (тогда депутат задекларировал годовой доход в 6,334 млн рублей). Между тем собственности у депутата не так много — так, он задекларировал квартиру в общей с женой собственности площадью 167,4 кв. метра, а также дачу в 113,9 кв. метра. При этом в пользовании депутата не зафиксировано никакой недвижимости, но в собственности есть машина Volkswagen Touareg. Доход супруги Зюганова в 2018 году составил 215,8 тыс. рублей, а в её собственности есть только общая с мужем квартира.

Чуть меньше Зюганова в 2018 году заработал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так, его доход составил 6,762 млн рублей. За год доход депутата также вырос — в 2017 году он заработал 5,437 млн рублей. В собственности Жириновского сохраняются два земельных участка для индивидуального жилищного строительства площадью 5 тыс. 255 кв. метров и 20 тыс. 482 кв. метров. Кроме того, депутат также задекларировал семь жилых домов, площадью от 31 кв. метра до 429,7 кв. метра.

Помимо этого, Жириновский также владеет частью жилого дома площадью 107,3 кв. метра, двумя гаражами (600 и 657,7 кв. метра), хозпостройкой (297 кв. метров), навесом (44,2 кв. метра), а также бассейном площадью более 800 кв. метров. Депутату также принадлежит автомобиль Lada 212 140 (Нива). Помимо этого, в аренде у лидера ЛДПР есть два земельных участка по 1,9 тыс. кв. метра и 2 тыс. кв. метров, а также квартира площадью 436,3 кв. метра в безвозмездном пользовании.

В 2018 году в собственности Жириновского появилась новая недвижимость — квартира в 38,8 кв. метра.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в 2018 году заработал 4,94 млн рублей. Это примерно столько же, сколько депутат получил годом ранее — в 2017 году его доход составил 4,499 млн рублей. У депутата в собственности не зафиксировано ничего, кроме автоприцепа МЗСА 817 708. В безвозмездном пользовании у Миронова есть квартира площадью 120 кв. метров.

Супруга Миронова задекларировала доход в 252 тыс. рублей, а также наличие двух квартир: одна (63,7 кв. метра) — в общей собственности, вторая (34,8 кв. метра) — в безвозмездном пользовании. Кроме того, супруге Сергея Миронова принадлежат два автомобиля — BMW 530d xDrive и Porsche Panamera.

Если судить по доходам за год, то в 2018 году меньше всего среди глав фракций заработал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Так, в 2018 году его доход составил 4,85 млн рублей — почти столько же, сколько и в 2017 году (4,67 млн рублей). Собственность у депутата осталась прежней. Так, ему принадлежат два земельных участка для дачного строительства, площадью 640 кв. метров и 2,49 тыс. квадратного метра. Кроме того, Неверову также принадлежит квартира (63,4 кв. метра) и машиноместо (17 кв. метра).

В аренде у Неверова задекларирован земельный участок для дачного хозяйства, площадью 5,87 тыс. кв. метров, а в безвозмездном пользовании — жилой дом (614,3 кв. метра). Кроме того, депутату принадлежит автомобиль ВАЗ 21 214 БРОНТО.

Доход супруги Неверова в 2018 году составил 4,99 млн рублей. Она владеет одной пятой земельного участка в 2,49 тыс. кв. метра, одной пятой дома в 614,3 кв. метра, а также одной пятой топочной площадью 71,9 кв. метра. При этом ей также принадлежит земельный участок под дачное строительство (2,48 тыс. кв. метра), гостевой дом (174,8 кв. метра), машиноместо (17,8 кв. метра) и автомобиль Toyota Land Cruiser 150. В субаренде жены Неверова также есть часть земельного участка, площадью 2,15 тыс. кв. метра.

Помимо этого, Сергей Неверов также подал декларацию на своего ребенка, которому так же, как и супруге депутата, принадлежит 1/5 часть земельного участка в 2,49 тыс. кв. метра, 1/5 часть дома в 614,3 кв. метра, а также 1/5 топочной площадью 71,9 кв. метра.