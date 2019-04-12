Москва, 12 апреля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Просмотр последнего сезона телесериала «Игра престолов» на бесплатных онлайн-ресурсах может быть чреват заражением компьютера вредоносным ПО, заявили 12 апреля в Роскомнадзоре.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Атака

«Будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр», — говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Ссылаясь на исследование «Лаборатории Касперского», в Роскомнадзоре отмечают, что ссылки на «Игру престолов» чаще всего подвержены вирусному заражению. При этом подчёркивается, что «самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона».

Всего, как предупреждают в ведомстве, под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

Безопасно посмотреть сериал можно будет в платных онлайн-кинотеатрах, добавили в Роскомнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, показ заключительного, восьмого, сезона популярного телесериала «Игра престолов» стартует в России 15 апреля.