Вильнюс, 12 апреля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Железная дорога Rail Baltica будет способствовать более слаженному движению военных грузов в регионе. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, сообщило «РЖД-Партнер» со ссылкой на LETA/BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Rail Baltica

По его словам, Литва готова предоставить «всестороннюю поддержку военным НАТО, обеспечить хорошо развитую мультимодальную транспортную систему и безопасную инфраструктуру».

Как указывает издание, на встрече министра транспорта Литвы с представителями американского Департамента по делам транспорта Масюлис заявил о готовности Литвы предложить потенциальным инвесторам доступ к рынкам стран региона Балтийского моря, Евросоюза, Восточной Европы и Центральной Азии.

При этом в январе 2019 года Rail Baltica была признана важным объектом военной мобильности. Об этом заявил и.о. председателя правления RB Rail Игнас Дягтис. Что Литва стала первой страной, которая признала Rail Baltica частью военной инфраструктуры.

Однако ещё в сентябре 2015 года заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский указал, что этот проект в Прибалтике будут рассматривать именно с военной перспективы, а никакой экономической пользы он не имеет — у проекта нет ни грузовой, ни пассажирской базы.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.