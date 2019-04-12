Анкара, 12 апреля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Власти США не должны решать за счёт союзников по НАТО свои проблемы конкуренции на мировом рынке торговли вооружениями, заявил 12 апреля пресс-секретарь правящей в Турции партии Омер Челик, комментируя поведение Вашингтона вокруг решения Анкары закупить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«В отношениях США и Турции закупка С-400 не должна быть главным вопросом. Главным вопросом является противодействие угрозам национальной безопасности такого важного союзника по НАТО, как Турция. Вопрос союзничества по НАТО не надо связывать с борьбой США за рынки вооружений», — сказал Челик журналистам.

При этом он добавил, что заблокированная Вашингтоном из-за С-400 поставка Анкаре истребителей пятого поколения F-35 способствовала бы безопасности не только Турции, но и НАТО в целом.