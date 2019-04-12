Триполи, 12 апреля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Битва за Триполи пока не изменила жизнь ливийской столицы — в 1,2-миллионном городе работают кафе и рестораны, дети ходят в школы, взрослые ходят на работу и не собираются бежать, 12 апреля передает агентство Reuters.

coccolo «Бог решит, что будет дальше»

«Мы привыкли к войнам. Я боюсь только Бога», — пояснил журналистам 20-летний житель Триполи Ямим Ахмед.

«Бог решит, что будет дальше, но я останусь в Триполи», — сообщил 68-летний Али Лафла.

«Это нормально для Ливии», — считает владелец продуктового магазина Амин Трабулси, который не закрывал свой магазин во время всех предыдущих столкновений в Триполи.

По информации ООН, с начала боев за Триполи между армией Халифы Хафтара и силами Файеза Серраджа беженцами стали 9000 человек.

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