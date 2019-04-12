Симферополь, 12 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Крыма может быть связано с периодом, когда он занимал должность главы администрации Судака. Об этом 12 апреля журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Там старые дела, по Судаку, деталей я не знаю. Следственные органы работают, какие-то претензии есть. Пусть разбираются. Я в курсе, что он в розыске», — отметил Аксёнов агентству «Крыминформ», подчеркнув, что не вникал в суть дела, поскольку Серов уже давно не является должностным лицом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму арестовали нескольких депутатов и объявили в розыск бывшего республиканского вице-премьера Владимира Серова, который, по предварительным данным, может находиться на Украине.

Он был освобождён от должности вице-премьера в конце марта 2018 года с формулировкой «из-за низкой эффективности выполнения поставленных задач».

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