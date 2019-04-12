Вашингтон, 12 апреля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп думал о том, чтобы выдвинуть свою дочь и советника — Иванку Трамп на должность главы Всемирного банка и даже постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, но не решился. Об этом Трамп заявил в интервью изданию Atlantic.

(сс) Michael Vadon Дональд Трамп и Иванка Трамп

«Я даже думал над тем, чтобы выдвинуть Иванку на пост во Всемирном банке. Она бы замечательно справилась, потому что отлично работает с цифрами», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США считает, что его дочь прекрасно проявила бы себя в Организации Объединённых Наций, так как она — «прирождённый дипломат».

Но Трамп не решился выдвинуть её на эти должности, так как побоялся обвинения в кумовстве.

«Если бы я сделал это, меня бы обвинили в непотизме, хотя это бы не имело никакого отношения к непотизму», — сказал президент США.

Напомним, что Иванка Трамп является советником своего отца — президента США Дональда Трампа. Её муж — Джаред Кушнер — является старшим советником в Белом доме.