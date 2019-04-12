Триполи, 12 апреля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. По информации ООН, число беженцев из Триполи с начала боев в столице Ливии достигло 9000 человек, 12 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Пока люди бегут, прежде всего, с южных окраин Триполи, где непосредственно происходят боевые действия между армией Халифы Хафтара и силами правительства Файеза Серраджа.

Число беженцев пока невелико — всего в Триполи проживают около 1,2 млн человек, и для большинства из них ничего не изменилось.

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