Ярославль, 12 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. 12 апреля в Ярославле прошел митинг против объединения Волковского театра и Александринского театра в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Митинг прошел в театрализованной форме — в виде субботника.

Митинг в Ярославле

Мэрия города не согласовала депутату от КПРФ Евгении Овод акцию в этом месте, сообщив, что у памятника будет проходить уборка. Уборка действительно проходила. Сотрудники городских предприятий мыли Фёдора Волкова с автовышки, красили фонари, убирали граблями газон. Вокруг присутствовало большое количество полицейских.

Митинг в Ярославле

На сам митинг пришло около 30 человек. Рядом шел сбор подписей против объединения театров.

Митинг в Ярославле

Активисты принесли с собой грабли с именами инициаторов слияния — министра культуры Владимира Мединского, художественных руководителей театров Валерия Фокина и Евгения Марчелли.

«Сегодня министр культуры и руководство театров наступает на грабли оптимизации, которая принесла много бед нашей медицине. Теперь добрались и до культуры. Мы отправим эти грабли по почте Владимиру Мединскому», — сказала Евгения Овод.

Участники митинга принимали посильное участие в уборке. Например, депутат Наталья Бобрякова подметала веником постамент памятника Фёдору Волкову.

Митинг в Ярославле

Акция продлилась около часа и прошла без эксцессов. Главным ее итогом стал идеально чистый Власьевский сквер.