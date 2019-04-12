Львов, Украина, 12 апреля, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Митрополит Епифаний (Думенко), возглавляющий Православную церковь Украины, выступил во Львовском национальном аграрном университете (ЛНАУ) в рамках своего архипастырского визита на Львовщину, сообщается на сайте ПЦУ.

pomisna.info Митрополит Епифаний – второй справа

«История университета показывает, что среди его выпускников было много тех, которые вправду не словом, а делом, любили свою украинскую землю и ее народ, — заявил Епифаний. — Среди них стоит отметить и вспомнить гения украинского национального и нациесозидающего духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся».

Как подчеркнул глава ПЦУ, «для некоторых такое именование является ругательным, но для нас это честь. Потому что наша земля породила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить «Слава Украине!», а миллионы отвечать «Героям Слава!» Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность понять и продолжать то, что они наметили».