Москва, 12 апреля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко задекларировала доход в размере 15,2 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, это следует из опубликованной декларации сенатора. Таким образом, доход сенатора ниже, чем за 2017 год, когда она задекларировала чуть более 23 млн рублей.

Kremlin.ru Валентина Матвиенко

Также она задекларировала два дачных участка, дачу площадью 729 кв. м, квартиру площадью 290 кв. м, а также одно машиноместо, при том, что транспортного средства, как следует из документа, не имеет. Еще за 2017 год Матвиенко указала автомобиль «Шевроле-Нива».

Также в собственности спикера Совфеда три нежилых здания и один объект незавершенного строительства, три участка из земель населенных пунктов, а также указана служебная дача.