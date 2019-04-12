Калуга, 12 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. На территории Калужской области в настоящее время 68 застройщиков реализуют 125 проектов жилищного строительства, из них 107 домов строятся с привлечением средств граждан. Об этом 12 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Kzk-kaluga.ru На стройке

Почти три четверти объектов — 92 дома — находятся на той стадии строительства, на которой возможно завершить работы по старым правилам финансирования. Финансирование строительства без прямого привлечения средств граждан распространяется в регионе на 19 объектов, четыре многоквартирных дома будет построено за счет собственных средств строительных организаций.

По данным ведомства, потребность в применении нового механизма финансирования строительства с использованием счетов эскроу имеется лишь у шести строительных организаций области, которые строят или планируют возвести 15 домов. Всего же в финансовые учреждения с заявками на финансирование и за разъяснениями обратились 16 застройщиков. Сложности с получением финансирования возникли у трех организаций, проекты которых банкам показались высокорискованными.

Анализируя сложившуюся ситуацию, губернатор Анатолий Артамонов считает, что, несмотря на ряд плюсов нового подхода — например, сокращение сроков возведения объектов в связи с возможностью раньше погасить кредит, — застройщики не спешат обращаться за проектным финансированием.

«Представители строительной отрасли не до конца осознали неизбежность перехода на новую систему финансирования. Возможно, причиной тому являются незакрепленные законодательно показатели. Считаю, что в этом моменте нужно поставить точку. Именно на законодательном уровне. Предлагаю во взаимодействии с Банком России выработать единые требования к документации, которая необходима для получения проектного финансирования, и довести до всего банковского сообщества. Установление Центробанком предельного уровня процентной ставки, а также обеспечение прозрачности всех платежей, позволили бы обеспечить более динамичный переход на проектное финансирование», — считает Анатолий Артамонов.

Кроме того, глава региона считает, что при 70−80% готовности дома и при положительных гарантиях со стороны региональных властей можно было бы сделать доступными для застройщиков 30% этих средств. Высвободившиеся финансы можно направить на погашение кредита, тем самым удешевив стоимость жилищного строительства.

Напомним, с 1 июля 2019 года строительная отрасль России переходит на новую систему финансирования с использованием счетов эскроу. Внедряемый механизм предполагает перечисление гражданами средств на эскроу-счета в банки, которые будут как выдавать кредит застройщику, так и хранить деньги граждан. Внесённые деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию.