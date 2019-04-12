Москва, 12 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Доход премьер-министра России Дмитрия Медведева за 2018 года составил 9 млн 917 тысяч 510 рублей 76 копеек. Такие данные содержатся в его налоговой декларации, обнародованной 12 апреля пресс-службой правительства России.

Максим Додонов ИА Красная Весна Всего доброго, хорошего настроения, здоровья!

Отметим, что заработок премьер-министра увеличился на 1,35 млн рублей по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году доход Дмитрия Медведев составил 8,6 млн рублей, сократившись на 21 тысячу рублей, что в аппарате правительства объясняли снижением поступлений от процентов по банковским вкладам.

Имущественная часть декларации главы правительства осталась неизменной. В собственности у Медведева находится квартира площадью 367,8 квадратных метра, автомобили ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска. Кроме этого, премьер владеет земельным участком в 47 соток на условиях аренды сроком на 49 лет.

Супруга главы правительства Светлана Медведева, согласно декларации, как и годом ранее, доходов не имеет. В пользовании у неё значится такая же квартира, как у Дмитрия Медведева. Она также владеет двумя машиноместами общей площадью 32,5 квадратных метров и автомобилем Volkswagen Golf 1999 года выпуска.