МВФ «поможет» Мозамбику — кредитом на $120 млн
Вашингтон, 12 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) намерен «поддержать» Мозамбик после циклона «Идаи» выделением кредита на $120 млн, 12 апреля передает агентство Reuters.
(сс) mozmamavicki
Мозамбик
«Мы быстро приняли решение поддержать Мозамбик», — сообщил директор африканского отдела МВФ Абебе Селассие.
В результате циклона «Идаи» в Мозамбик, Малави и Зимбабве погибли более 1000 человек. После урагана и наводнения пострадавшие страны столкнулись с холерой и гибелью посевных площадей.
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