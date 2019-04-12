Вашингтон, 12 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) намерен «поддержать» Мозамбик после циклона «Идаи» выделением кредита на $120 млн, 12 апреля передает агентство Reuters.

(сс) mozmamavicki Мозамбик

«Мы быстро приняли решение поддержать Мозамбик», — сообщил директор африканского отдела МВФ Абебе Селассие.

В результате циклона «Идаи» в Мозамбик, Малави и Зимбабве погибли более 1000 человек. После урагана и наводнения пострадавшие страны столкнулись с холерой и гибелью посевных площадей.

Читайте также: На Мозамбик надвигается голод из-за циклона «Идаи»