Москва, 12 апреля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9 млн 917 тысяч 510 рублей 76 копеек. Эти данные содержатся в декларации главы правительства о доходах и имуществе, опубликованных 12 апреля на официальном портале правительства России.

Government.ru Дмитрий Медведев

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Доходы Медведева в 2017 году составляли 8,6 миллионов рублей. За года они выросли на 1,35 млн или 16%.

Среднемесячный доход премьер-министра составлял 826 тысяч 460 рублей.

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В собственности Дмитрия Медведева находится квартира площадью 367,8 квадратных метров. Аналогичная квартира указана в собственности его супруги Светланы Медведевой. Также у супруги премьер-министра два машиноместа общей площадью 32,5 квадратных метра.

Премьер-министр владеет автомобилями ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска, его супруга — Volkswagen Golf.