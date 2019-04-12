Калуга, 12 апреля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Церемония введения в эксплуатацию межпоселкового газопровода в селе Жерелево Куйбышевского района (Калужская область) состоялась 12 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, межпоселковый газопровод «Село Закрутое — деревня Козловка — деревня Новодяглево — село Жерелево» построен за счет средств ПАО «Газпром».

Admoblkaluga.ru Церемония введения в эксплуатацию межпоселкового газопровода в селе Жерелево

Протяженность газопровода составила более 20 километров. Это позволит газифицировать 173 домовладения. В настоящее время газ уже пущен в 20 домах села Жерелево.

Для дальнейшей газификации населенных пунктов района «Газпромом» осуществляется проектирование межпоселкового газопровода от села Жерелево до деревни Кузьминичи. В ближайшие несколько лет в Куйбышевском районе Калужской области также будут построены межпоселковые газопроводы протяженностью почти 35 километров.

Напомним, в 2018 году в Калужской области построено 723 км газовых сетей и газифицировано более двух тысяч домовладений и квартир. Общий уровень газификации природным газом на 1 января 2019 года составил 82%, в том числе в сельской местности — 67,5%.