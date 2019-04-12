Москва, 12 апреля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Пребывание в СИЗО оставило отпечаток на манере общения российского футболиста Александра Кокорина. В ходе рассмотрения дела о конфликте с его участием в Пресненском районном суде Москвы спортсмен использовал уголовный сленг, за что был отчитан судьёй, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин в суде

В частности, после того как в показаниях свидетеля Андрея Колесникова прокурор выявила противоречия, мужчина сказал, что его показания, данные на предварительном следствии, более объективны, чем те, которые были им даны 12 апреля суду. Кокорин попросил права задать вопрос свидетелю и, получив разрешение, уточнил, не называет ли он свои первоначальные показания более объективными только потому, что опасается ответственности за дачу ложных сведений.

«Может быть, вы пытаетесь откреститься от показаний, боитесь ответственности. Может, вы боитесь, что вас «закроют», [если] вы скажете что-то не так?» — спросил футболист.

Судья возмутилась формулировке вопроса и слову «закроют», которое посчитала неуместным.

Кокорин напомнил, что сейчас находится в СИЗО и, смеясь, заявил, что «там только так и говорят».