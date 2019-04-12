Белгород, 12 апреля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Белгородской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве менеджера туристической фирмы, который обманом получил от клиентов почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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Менеджер по работе с клиентами ООО «Магазин путешествий Белгород» с ноября 2017 года по июнь 2018 года получал от клиентов деньги за путёвки, но на самом деле не организовывал поездки, а деньги клиентов забирал себе.

Потерпевшими по делу признаны 82 человека. От них злоумышленник получил в общей сложности 9,8 млн рублей.

Октябрьский районный суд города Белгорода 12 апреля признал менеджера виновным по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере» и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.