Москва, 12 апреля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В выходные дни жители Центрального федерального округа России переживут заметное похолодание и сильные дожди, сообщает 12 апреля информагентство ТАСС со ссылкой на региональные гидрометеорологические центры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вот такая весна

По информации метеорологов, Центральную Россию посетят сильные северные ветры, дожди и похолодание. В некоторых областях температура воздуха может снизиться до +3 градусов по шкале Цельсия днем и до минус 3 градусов ночью.

В ряде регионов возможен мокрый снег.

Напомним, 12 апреля Гидрометцентр России сообщил о предстоящем усилении в Москве порывов ветра, скорость которых достигнет 15 метров в секунду.