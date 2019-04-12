Архангельск, 12 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Росрыболовство и РАН проведут совместную экспедицию по изучению состояния экосистемы в Арктике. Об этом на конференции по проблеме нерегулируемого промысла в Арктике сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Д. Банин. rus-arc.ru Белый медведь у воды

«Росрыболовство и РАН проведет большие тралово-акустические, гидрологические, планктонные и бентосные (дночерпательные) съемки в Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях. Мы надеемся, что эта работа даст возможность оценить состояние экосистемы арктических морей и запасы биоресурсов», — сообщил он.

Добавим, что рейс выполнит НИС «Профессор Леванидов». Планируется, что судно преодолеет почти 13 тыс. км по маршруту из Дальневосточного в Северный бассейн. Старт запланирован на начало сентября.

Напомним, сегодня в Архангельске открылась конференция по проблемам нерегулируемого промысла в Арктике. В обсуждении принимают участие более 150 экспертов из разных стран, включая Китай, Великобританию, США и Японию.

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