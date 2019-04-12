Ереван, 12 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Официальный Баку отреагировал на выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Страсбурге 11 апреля, призвав «принять неотложные шаги по выводу вооруженных сил» из Азербайджана.

primeminister.am Никол Пашинян

«Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как «не применять силу» и «не угрожать применением силы», ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права», — заявили в МИД Азербайджана.

«Призываем премьер-министра Армении, предлагающего отказаться от применения силы, принять неотложные шаги, в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе», — отметили во внешнеполитическом ведомстве в Баку.

В своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Никол Пашинян, в частности, подчеркнул, что, как и любое демократическое правительство, правительство Армении привержено принципу исключительно мирного урегулирования вопроса.

«К сожалению, мы пока не слышим подобных слов из Азербайджана, и я надеюсь, что обращение с этой трибуны мира получит адекватный отклик среди азербайджанской общественности», — сказал премьер-министр Армении.

Пашинян также подчеркнул, что любое урегулирование карабахской проблемы должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.

«Если мы хотим урегулировать вопрос, как мы представляем, что вопрос Нагорного Карабаха может быть урегулирован без Нагорного Карабаха, потому что очень часто используется слово оккупация, но те люди, которые сегодня живут в Карабахе, эти люди родились в Карабахе, жили в Карабахе, их деды жили в Карабахе, деды их дедов жили в Карабахе։ можно ещё долго продолжать. Как человек может оккупировать территорию, где он родился, где родился его ребенок и где родились, жили и похоронены его предки?

Для этого я также в своей речи сказал, что каждый конфликт, каждую ситуацию нужно рассматривать в своей сущности, потому что понятно, что есть множество нюансов, и наше предложение — сесть за стол, сесть со всеми сторонами конфликта, обсудить все нюансы и согласиться, что мы говорим не о неурегулировании вопроса, а об урегулировании вопроса, согласиться, что наша повестка — это не повестка для уничтожения друг друга, а повестка урегулирования вопросов, так, как подобает людям 21-го века, как подобает двум странам — членам Совета Европы, и мы руководствуемся именно этой логикой», — заявил Пашинян.