В российских регионах продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Хотя прирост новых выявленных носителей коронавируса составляет в последнее время менее одного процента в сутки, инфекция продолжает представлять серьезную угрозу как для населения, так и для системы здравоохранения. Особенно с учетом приближения осенне-зимнего сезона, когда в популяции активно распространяются «обычные» вирусы гриппа и других ОРВИ. О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в РФ, о заболевших, о выздоровевших пациентах и жертвах COVID-19, о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, о мерах по борьбе с распространением пандемии и послаблениях ранее введенных ограничений — читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

08:02 05.08.2020 В Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривается вопрос о переносе традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Поводом стала ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она пока остаётся сложной, констатируют в мэрии. Об этом: В Нижнем Тагиле из-за коронавируса могут перенести новогодний салют

08:10 05.08.2020 На утро, 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило уже 4287 человек (+24 за последние сутки). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек (+40 за последние сутки). Новых летальных случаев и не зафиксировано. За весь период скончались 44 пациента. Подробности в материале: За последние сутки коронавирус победили 40 жителей Бурятии

08:11 05.08.2020 В тюменской областной клинической больнице №2, где образовался очаг коронавирусной инфекции, все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области. Заболевшие COVID-19 изолированы и проходят лечение. Определён круг контактных лиц, которые сдали анализы на наличие инфекции. За ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В ОКБ №2 проведена дезинфекция. Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения коронавирусом среди больных и сотрудников, в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов. Подробности в материале: В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус

08:20 05.08.2020 Ни один иностранный турист не въезжал в Россию во II квартале 2020 года в связи с введёнными эпидемиологическими ограничениями, сообщили 5 августа в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России. Подробности в материале: Россию во втором квартале 2020 года не посетил ни один иностранный турист

08:45 05.08.2020 Самарская область вошла в число 17 регионов России, в которых будут проводить исследования для оценки распространенности возбудителей COVID-19, ОРВИ и гриппа в межэпидемический период. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, данные исследования проводятся с 1 августа по 13 сентября текущего года. Читайте подробнее: В Самарской области оценят степень распространенности SARS-CoV-2 и гриппа

08:58 05.08.2020 В Ярославской области с 5 августа возобновляется работа центров дополнительного образования. Ограничительные меры снимаются для государственных, муниципальных и частных компаний, которые ведут подготовку по дополнительным образовательным и профессиональным программам. Также могут работать кружки и секции любой формы собственности. Читайте также: В Ярославской области возобновляется работа кружков и секций

09:00 05.08.2020 В Пензенской области по состоянию на 5 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 85 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще одного пациента. Читайте также: В Пензенской области число жертв COVID-19 выросло до 85 человек

09:10 05.08.2020 На севере Бурятии пришлось продлевать запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, продление запрета связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг, образовавшийся после проведения свадьбы в местном ресторане. На сегодняшний день число заболевших COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек. Подробности в материале: В Бурятии из-за вспышки коронавируса на свадьбе вновь ужесточают карантин

09:21 05.08.2020 В Саратовской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили у 9878 человек, за сутки положительные результаты тестов получили еще 94 пациента. Читайте подробнее: В Саратовской области выздоровели от COVID-19 более 6 тыс. человек

09:21 05.08.2020 Улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Абакане (Хакасия) в течение последних двух недель. Об этом сообщили 5 августа в мэрии города. По данным замруководителя управления Роспотребнадзора по Хакасии Татьяны Викторовой, среди жителей Абакана «за последние недели наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией». Читайте подробнее: В Абакане заявили об улучшении эпидситуации по коронавирусу

09:23 05.08.2020 Между Калининградом и другими городами России открывается пассажирское железнодорожное сообщение для всех граждан, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин отменил ограничения на ж/д сообщение с Калининградом

09:25 05.08.2020 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса

09:26 05.08.2020 В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 4 тысячи

09:31 05.08.2020 В Челябинской области за 4 августа найдено ещё 99 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. К утру 5 августа в регионе подтверждено 12 332 случая заражения. С COVID-19 наблюдаются 3669 пациентов. Об этом: В Челябинской области обнаружили ещё 99 носителей коронавируса

09:31 05.08.2020 Свыше 246 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Подробности в материале: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 246,6 тыс. человек

09:36 05.08.2020 В Челябинской области за 4 августа скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. 63-летний гражданин умер от COVID-19. А 31-летний мужчина и женщины в возрасте 7 лет и 81 года ушли из жизни от других причин. Читайте подробнее: В Челябинской области умерли ещё четыре пациента с коронавирусом

09:36 05.08.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб региона. «Скончались ещё четыре пациента: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 15 пациентов». Об этом: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

09:41 05.08.2020 Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов, сообщает 5 августа московский оперативный штаб. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1329 пациентов», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Об этом: В Москве завершили лечение ещё 1329 пациентов с коронавирусом

09:48 05.08.2020 Российское правительство действительно пытается помочь гражданам страны улучшить свои жилищные условия, даже в условиях пандемии и сложной экономической ситуации во всём мире, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирсокго государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг. Таким образом она прокомментировала ИА REGNUM новость о том, что правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%. Однако у эксперта есть опасения, что коммерческие банки даже при изменении начальных условий кредитования могут просто меньшему количеству людей одобрять кредиты. Подробности в материале: Эксперт высказала опасения из-за снижения первого взноса льготной ипотеки

09:48 05.08.2020 В инфекционной больнице в Сочи будут принимать на лечение пациентов с диагнозом «COVID-19» из Абхазии. Об этом 4 августа глава абхазского минздрава Тамаз Цахнакия рассказал пресс-службе министерства здравоохранения Абхазии. Об этом: Пациентов с COVID-19 из Абхазии пообещали лечить в Сочи

09:51 05.08.2020 В Кабардино-Балкарии прекратил прием пациентов, заразившихся коронавирусом, госпиталь, развернутый на базе Центральной районной больницы города Прохладный. С 15 августа медицинское учреждение начнет работать в штатном режиме, принимая плановых пациентов, сообщили в минздраве республики. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии прекратил работу COVID-госпиталь в городе Прохладный

09:53 05.08.2020 По состоянию на 5 августа в Туве коронавирус выявлен у 6258 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 17 новых случаев заражения. Читайте подробнее: В Туве коронавирус выявлен у 6258 человек

09:56 05.08.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 45 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 27; Нижневартовск — 26; Радужный — 19; Нефтеюганск — 12; Советский район — 10. Всего с начала пандемии в регионе на 5 августа зарегистрировано 17 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 052 человека, 135 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в Югре на 5 августа составляет 1,00. Читайте подробнее: В Югре за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом

10:00 05.08.2020 В Московской области от коронавирусной инфекции вылечился ещё 191 пациент. Об этом 5 августа сообщает подмосковный оперштаб. Всего с начала распространения коронавируса в регионе выздоровели 47 622 пациента. «Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации. Подробности в материале: В Подмосковье ещё 191 человек вылечился от COVID-19

10:02 05.08.2020 Сотрудники Роспотребнадзора с 3 августа начали работу в Абхазии, взаимодействуя с санитарно-эпидемиологической службой республики. Подробности в материале: Роспотребнадзор поможет Абхазии в проведении тестов на коронавирус

10:04 05.08.2020 В Новосибирской области смены в детских оздоровительных лагерях на июль и август отменены. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Новосибирские власти отменили смены в детских лагерях из-за коронавируса

10:11 05.08.2020 За последние сутки в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции протестировали 14 тысяч 460 человек, сообщает оперативный штаб 5 августа. Читайте также: За сутки в Петербурге 14 тыс. человек протестировали на коронавирус

10:14 05.08.2020 В Еврейской автономной области на заводе «Медсинтез» выпустили стартовую партию гигиенических масок, которую направят на экспертизу для получения сертификатов и допуска к продаже. В регионе планируют выпускать до 1,5 млн масок в месяц. Читайте также: В Еврейской АО выпустили стартовую партию гигиенических масок

10:17 05.08.2020 Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом: Вирусолог заявил о необходимости появления вакцины в преддверии осени

10:19 05.08.2020 В Республике Карелия у двух переболевших СOVID-19 жителей вновь выявлена коронавирусная инфекция. Сданные ими тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом 5 августа сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков. Читайте подробнее: В Карелии у двух жителей, переболевших СOVID-19, вновь выявлена инфекция

10:23 05.08.2020 В Удмуртии по состоянию на 5 августа выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2492 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Удмуртии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

10:24 05.08.2020 Общее число вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за последние 24 часа выросло на 1329 и превысило 184 тыс. Об этом 5 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Читайте также: В Москве от COVID-19 вылечились ещё более 1,3 тыс. пациентов

10:28 05.08.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 5 августа еще трое жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом: В Удмуртии ещё три человека скончались от COVID-19

10:32 05.08.2020 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, написал на странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом

10:34 05.08.2020 За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области. Лаборатории провели 1439 исследований, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Курской области подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом

10:35 05.08.2020 В Удмуртии с момента начала пандемии до настоящего времени провели 207 816 исследований на заражение коронавирусом. Читайте также: В Удмуртии провели почти 208 тыс. исследований на коронавирус

10:36 05.08.2020 «Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев. Подробности в материале: В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок

10:46 05.08.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обратил внимание на то, как некоторые СМИ дезинформируют граждан относительно ситуации с пандемией коронавируса: «СМИ активно муссируют тему наступления «второго пришествия» страшного КОВИДа. Жертвы в Бразилии, вторая волна в Германии, рост инфицированных, тревожные заявления ВОЗ и так далее. И лишь иногда прерываются на события, например, в Белоруссии или Ливане. И потом опять про КОВИД. Не знаю, как с самой эпидемией, а в СМИ вторая волна точно поднимается. Зачем? Не знаю. Потому что нет никакой второй волны». Об этом: Нет никакой второй волны: доктор Мясников высказался о SARS-CoV-2

10:48 05.08.2020 Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Подробности в материале: В Воронежской области от COVID-19 скончался 101 человек

10:49 05.08.2020 Жители Ямала снова могут приглашать гостей в ЗАГСы на регистрацию брака. Такие изменения в постановление от 16 марта внёс губернатор Дмитрий Артюхов. На церемонии могут находиться не более десяти человек. При этом учитываются и молодожёны, и сотрудник органа. Также действует ограничения исходя из площади зала. Внутри люди могу находиться исходя из площади в четыре квадратных метра на одно лицо. Об этом: Губернатор Ямала разрешил приглашать гостей на регистрацию брака

10:50 05.08.2020 За минувшие сутки в РФ выявили 5204 носителя коронавируса. Об этом 5 августа сообщили в оперштабе Москвы. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 687. Далее следуют Свердловская область — 181, Югра — 169, Подмосковье — 162, Петербург — 156. Читайте подробнее: В России выявили ещё 5204 случая заражения коронавирусом

10:54 05.08.2020 34 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 6920 фактов заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом

10:54 05.08.2020 За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 139 человек, сообщает 5 августа московский оперативный штаб. «Зафиксировано 139 летальных исходов», — говорится в информации. Читайте также: В РФ за сутки от коронавирусной инфекции умерли 139 человек

11:04 05.08.2020 За прошедшие сутки 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписано четыре пациента, сообщили 5 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области выявили ещё 46 носителей коронавируса

11:05 05.08.2020 В Свердловской области подтвердили ещё 181 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Вирус выявили у жителей Артемовского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (133 случая), ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского ГО, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска. Теперь в регионе подтверждено 21 542 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Свердловской области выявили ещё 181 носителя коронавируса

11:05 05.08.2020 В Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 5 августа. Пока это самый низкий суточный показатель за месяц. Читайте также: В Петербурге выявили еще 156 случаев заражения коронавирусом

11:08 05.08.2020 В Петербурге за прошедшие сутки подтвердили еще 18 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает 5 августа городской оперативный штаб. Это самый большой суточный показатель среди регионов России по итогам прошедшего дня. Подробности в материале: Петербург вновь первый по суточной смертности: 18 человек умерли от COVID

11:09 05.08.2020 129 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона 5 августа. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 19 носителей коронавируса

11:10 05.08.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки, 4 августа, выявлено еще 33 новых носителя SARS-CoV-2, при этом шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

11:10 05.08.2020 Ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. В лечебных учреждения находятся 167 пациентов, в том числе двое детей. Читайте также: В Рязанской области подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом

11:15 05.08.2020 За минувшие сутки 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено во Владимирской области. Четыре пациента скончались, сообщили 5 августа в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Во Владимирской области подтвердили 22 случая заражения коронавирусом

11:17 05.08.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 345. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

11:19 05.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выявили 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 107 007 случаев. Подробности в материале: В Поволжье выявили 748 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 05.08.2020 Вторая волна эпидемии коронавируса придёт в Россию, вероятно, осенью, но будет не столь тяжёлой, как первая. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, пишет 5 августа «Комсомольская правда». Со временем вирус приспосабливается к человеческой популяции, так как ему «не выгодно убивать своего хозяина», пояснил эксперт. «Иными словами, есть предположения, что во вторую волну «ковид» станет более массовым заболеванием, но количество тяжёлых случаев уменьшится», — сказал Альтштейн. Подробности в материале: Вирусолог: вторая волна пандемии будет более массовой, но менее тяжёлой

11:24 05.08.2020 За последние сутки 96 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Скончались два человека, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

11:27 05.08.2020 За минувшие сутки в Москве выявили ещё 687 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщили в московском оперативном штабе. Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили 244 784 носителя коронавируса. Читайте также: В Москве за сутки выявили 687 носителей коронавируса

11:27 05.08.2020 В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 человек, два пациента умерли. Читайте также: В Хабаровском крае выявили более 8 тысяч носителей коронавируса

11:28 05.08.2020 За истекшие сутки ещё 32 случая заражения коронавирусом подтверждены в Брянской области. Лаборатории исследовали 650 тестов, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 32 случая заражения коронавирусом

11:33 05.08.2020 В Чувашии зарегистрировано рекордное суточное число летальных исходов в результате заболевания COVID-19. Читайте также: За сутки Чувашии умерли четыре пациента с COVID-19

11:34 05.08.2020 По состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус выявлен у 7318 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 109 новых случаев заражения. Читайте подробнее: В Омской области выявили 109 новых носителей коронавируса

11:38 05.08.2020 В Псковской области за сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, но при этом наблюдается рост числа выздоровевших — 41 человек выписан за сутки. Ввиду чего региональные власти планируют со второй недели августа приступить к обсуждению третьего этапа снятия ограничений. Подробности в материале: В Псковской области готовы обсудить третий этап снятия ограничений

11:40 05.08.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Подробности в материале: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 117 человек

11:41 05.08.2020 Всего в Томской области по состоянию на 5 августа выявлено 4411 носителей коронавируса. Читайте также: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 53 человек

11:43 05.08.2020 Свердловские врачи провели исследование 998 104 проб на вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на вечер 4 августа, в регионе обследовали на наличие коронавируса 933 393 человека, у которых были взяты 998 104 пробы. За последние сутки врачам удалось обследовать 9417 человек, у них взяли 9446 проб. Пробы брались у людей, которые имели показания для тестирования. Подробности в материале: На Среднем Урале исследовали почти 1 млн проб на коронавирус

11:44 05.08.2020 Пять пациентов с COVID-19 пополнили статистику смертности в Ростовской области за последние сутки, сообщили в пресс-службе губернатора 5 августа. Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

11:48 05.08.2020 В Пензенской области по данным на 5 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6749 человек. За сутки выявили еще 50 новых случаев заражения. Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 50 носителей коронавируса

11:49 05.08.2020 От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро. Утром 5 августа при входе на станции активизировалась служба безопасности метрополитена, которая призывает пассажиров надеть средства защиты и фиксирует нарушителей. Об этом: В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро

11:51 05.08.2020 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся — 11 детей в возрасте от года до 14 лет. Читайте подробнее: На Кубани подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом

11:52 05.08.2020 В Татарии по состоянию на 5 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числится 5751 человек, за сутки положительные тесты получили еще 28 пациентов. Подробности в материале: В Татарии за сутки коронавирус выявили ещё у 28 человек

12:05 05.08.2020 В Пензенской области по данным на 5 августа под наблюдением врачей остается 3251 человек, сняты с учета более 25 тыс. человек. Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 206,9 тыс. исследований, обследовали свыше 196,3 тыс. человек. Подробности в материале: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 196 тыс. человек

12:08 05.08.2020 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тверской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса

12:10 05.08.2020 Компьютерный томограф поступил в рентгенологическое отделение Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Архангельской области. Подробности в материале: Горбольница в Северодвинске получила компьютерный томограф

12:13 05.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 5 августа подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 24 446 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом

12:15 05.08.2020 Стимулирующие выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, получит медицинский персонал негосударственных учреждений здравоохранения Владимирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Александр Ремига, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: Врачи владимирских негосударственных клиник получат «ковидные» выплаты

12:18 05.08.2020 В Пермском крае коронавирус обнаружен ещё у 68 граждан. Об этом сообщает оперштаб. Новые случаи выявлены в 16 территориях. Больше всего в Перми — 30. На втором месте по количеству заразившихся Березники (10), а на третьем — Соликамский городской округ (7). Читайте также: В Прикамье коронавирус обнаружили ещё у 68 человек

12:21 05.08.2020 В тревоге населения о возможной новой волне коронавируса осенью виноваты власти, которые морочат людям головы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме призвали прекратить карательный масочный беспредел

12:24 05.08.2020 51 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Читайте также: В Калмыкии за сутки выявили 51 носителя коронавируса

12:27 05.08.2020 Ситуация вокруг взаимоисключающих санитарно-эпидемиологических требований требует внимания российских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме требуют ясных сигналов по масочному режиму

12:39 05.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 5 августа исследования на коронавирус провели в отношении 605 614 человек. Читайте подробнее: В Нижегородской области тесты на коронавирус сдали более 605 тыс. человек

12:40 05.08.2020 За 100 дней в Казани возвели новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Сейчас в здании доустанавливают мебель и медицинское оборудование, а также ведут пуско-наладочные работы. В ближайшее время произойдет открытие клиники. Читайте подробнее: В Татарии завершили строительство нового корпуса инфекционной больницы

12:42 05.08.2020 Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае, данные появились за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Читайте подробнее: В Сочи скончались ещё два пациента с коронавирусом

12:43 05.08.2020 В Курганской области подтверждены лабораторно ещё 28 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит оперштаб. 23 заболевших выявлено в Кургане. Остальные случаи обнаружены в Каргапольском, Кетовском и Целинном районах. Об этом: В Зауралье подтвердили 28 новых случаев

12:44 05.08.2020 Необходимо повторно расследовать причины заражения и гибели лаборанта Медико-санитарной части № 4 (Омск) Екатерины Лютиковой, призвала дочь погибшей Елена Лютикова. «Как дочь медработника, погибшего в ходе борьбы со смертельно опасным заболеванием, требую повторного расследования», — написала дочь погибшей. Елена Лютикова уверена: предыдущий ответ областного минздрава от 24 июля 2020 года оказался «формальной отпиской». Полноценное расследование необходимо, чтобы избежать дальнейших потерь в рядах противодействующих COVID-19 медиков, считает дочь покойной. Читайте также: Дочь медика, погибшей от COVID-19, обратилась к омскому минздраву

12:47 05.08.2020 В Мордовии по состоянию на 5 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4647 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом

12:49 05.08.2020 В Мурманской области COVID-19 переболели 7207 человек. Это 65% от выявленных в регионе случаев. Читайте также: Более семи тысяч жителей Мурманской области переболели COVID-19

12:49 05.08.2020 В Петербурге суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе, 40, из-за масштабных нарушений санитарной и эпидемиологической безопасности. Правда, всего на пять дней. Подробности в материале: Гипермаркет в Петербурге закрыли из-за грубых нарушений COVID-безопасности

12:55 05.08.2020 В Марий Эл по состоянию на 5 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 3844 случаев. Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

12:59 05.08.2020 Спортивные объекты города Братска возобновили работу в соответствии с указом врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба администрации города. Читайте подробнее: В Братске разрешили открыть стадионы

13:00 05.08.2020 В Свердловской области зафиксировали ещё шесть случаев смерти от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, согласно данным на 5 августа 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Теперь в области подтверждено уже 300 случаев смерти от COVID-19. Всего в регионе подтверждено 21 542 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, скончались 1,39% пациентов, у которых выявляли вирус SARS-CoV-2. Об этом: На Среднем Урале подтвердили 300 случаев смерти от COVID-19

13:02 05.08.2020 В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих. После пандемии посчитали профессию врача самой опасной 20% жителей РФ. Подробности в материале: Врачи обогнали шахтёров и пожарных в рейтинге опасных профессий

13:04 05.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выздоровели после заражения коронавирусом 82 202 человека. От общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 107 007 человек, более 76,81% уже выздоровели. Читайте подробнее: В Поволжье выздоровели после заражения SARS-CoV-2 более 82,2 тыс. человек

13:05 05.08.2020 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 24 носителей коронавируса

13:09 05.08.2020 О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа. Скончались две женщины, сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда

13:13 05.08.2020 Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, трое мужчин 81-го года, 79-и лет и 54-х лет, а также женщина 80-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подробности в материале: В Самарской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

13:14 05.08.2020 Омские школы из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса будут работать в две, а возможно и в три смены. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, к таким мерам придётся прибегнуть, чтобы развести потоки учеников. Об этом: В Омской области из-за коронавируса не исключают третьей смены в школах

13:18 05.08.2020 Кинотеатры смогут возобновить свою работу с 5 августа в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее постановление было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Подробности в материале: В Самарской области открываются кинотеатры

13:21 05.08.2020 Кузбассе из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом и в целях недопущения распространения инфекции отменили несколько культурных мероприятий. Не состоится музыкальный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политике региона. Об этом: В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль

13:22 05.08.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 5 августа достигло 9475, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике выявили 40 носителей инфекции, что на три меньше, чем днем ранее. Об этом: В Дагестане выздоровели более 8500 носителей коронавируса

13:28 05.08.2020 На Среднем Урале выписали уже 18 129 пациентов, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на 5 августа 2020 года, за минувшие сутки по выздоровлению выписали 92 человек, переболевших COVID-19. Лечение продолжается в отношении 128 пациентов в тяжёлом состоянии (115 находятся в реанимации, 60 подключены к ИВЛ), а также 487 пациентов в средней тяжести. Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, в штабе не уточняют. Подробности в материале: В Свердловской области выписали еще 92 человек, переболевших COVID-19

13:30 05.08.2020 Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро. Это сообщение распространилось вслед за свидетельствами того, как служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» активизировалась утром 5 августа, учинив масштабные проверки СИЗ на входе в подземку. Читайте также: Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы

13:38 05.08.2020 В Новосибирске на 73-м году жизни скончался известный политик и предприниматель, экс-депутат городского совета и Законодательного собрания Новосибирской области Геннадий Бессонов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. «Горькая весть пришла вчера — 4 августа не стало нашего товарища — пандемия коронавируса унесла жизнь Геннадия Константиновича Бессонова. Его кончина — тяжёлая утрата не только для родных и близких, коллег и соратников, но и для всего нашего города», — сказал Локоть. Читайте подробнее: «Пандемия коронавируса унесла жизнь» экс-депутата — мэр Новосибирска

13:39 05.08.2020 Центр «Вектор» разрабатывает вакцину от коронавируса с учетом всех обязательных требований, сообщили 5 августа в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом: В Роспотребнадзор рассказали о вакцине «Вектора» от коронавируса

13:50 05.08.2020 На Ямале заражение коронавирусом подтверждено ещё у 94 человек. Об этом сообщает оперштаб. За период пандемии число выявленных случаев достигло 11 525. От COVID-19 выздоровели 9466 пациента, в том числе 462 за сутки. Читайте подробнее: На Ямале подтвердили коронавирус ещё у 94 человек

13:57 05.08.2020 В Тюменской области за 4 августа коронавирус обнаружен ещё у 82 граждан. Об этом сообщает оперштаб. Из них пятеро детей. С начала пандемии инфекцию нашли у 6271 граждан. Читайте также: В Тюменской области коронавирус подтвердили ещё у 82 человек

14:04 05.08.2020 В Карачаево-Черкесии закрыт еще один госпиталь для пациентов, лечившихся от COVID-19. Он был развернут на базе республиканской клинической больницы во время обострения эпидемической ситуации по коронавирусу. Читайте также: В Карачаево-Черкессии закрыт еще один госпиталь для пациентов с COVID-19

14:09 05.08.2020 Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса. По рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия, вернувшиеся к работе, обязаны проводить профилактику — это стоит денег. Подробности в материале: На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей

14:11 05.08.2020 В России, вероятнее всего, не произойдёт второй волны коронавируса. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению профессора, в России активно формируется коллективный иммунитет, что снижает риск масштабного распространения данной инфекции. Об этом: Академик РАН заявил, что второй волны коронавируса не будет

14:11 05.08.2020 В Оренбургской области за 4 августа подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего к утру 5 августа зарегистрировано 7450 заразившихся. 5792 пациента, переболевшие COVID-19 уже выписаны, в том числе 91 — за сутки. Читайте подробнее: В Оренбуржье подтвердили ещё 105 случаев COVID-19

14:21 05.08.2020 В Карачаево-Черкесии в настоящее время принимает на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только один госпиталь, размещенный в городской больнице Черкесска. Остальные четыре госпиталя и инфекционное отделение в поселке Правокубанский переведены в резерв. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии остался только один ковид-госпиталь

14:38 05.08.2020 Экспериментальную модель искусственного интеллекта применяют в компьютерной томограмме лёгких в Ярославской областной клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Применение ИИ поможет обследовать более число пациентов, в том числе — на коронавирусную инфекцию. Читайте подробнее: В Ярославле искусственный интеллект применяют в диагностике лёгких

14:41 05.08.2020 У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа. Подробноести: Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом

14:50 05.08.2020 Два хоккеиста клуба «Сочи» заразились коронавирусом, сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом: Два игрока ХК «Сочи» заразились коронавирусом

14:50 05.08.2020 По поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, для томских детсадов, школ, техникумов, колледжей, вузов и учреждений допобразования разработали требования по организации учебного процесса. Условие — выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований. На входе в образовательные учреждения бу Читайте также: Томичам рассказали о новом учебном году в условиях пандемии

14:53 05.08.2020 Число жертв COVID-19 в Ставропольском крае к 11:00 5 августа достигло 167. За предыдущие сутки в регионе зарегистрировали два новых случая летального исхода, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте также: На Ставрополье число жертв COVID-19 выросло до 167

14:59 05.08.2020 Угроза коронавируса состоит еще в и том, что теоретически он может оставаться в организме чеглока, как, например, гепатит С или ВИЧ. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на данный момент угрозы, как ранее, коронавирус уже не представляет, ввиду выработки иммунитета к нему у широких слоев населения. «Но только если этот вирус не станет таким же, как и гепатит С или ВИЧ», — сказал Колесников. Об этом: Академик РАН назвал новую угрозу от коронавируса

15:13 05.08.2020 В Саратовской области на состоянию на 5 августа летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, — 61 случай. Число граждан, зараженных коронавирусом, но скончавшихся от иных патологий, достигло 518-ти человек. Читайте также: В Саратовской области более 500 человек с COVID-19 умерли от иных патологий

15:22 05.08.2020 Из-за распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области в текущем году не будет проводиться оздоровительная кампания, детские летние лагеря не откроются. Об этом: В Саратовской области этим летом не откроют детские лагеря

15:38 05.08.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые касаются тренировок спортивных команд. Об этом: Нижегородским спортсменам разрешили тренировки по пять человек в группе

15:39 05.08.2020 В Татарии студенты и педагоги из-за пандемии в новом учебном году должны будут носить индивидуальные средства защиты. Читайте также: В Татарии в новом учебном году студентов обяжут носить защитные маски

15:46 05.08.2020 В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев. Такое решение 5 августа принял краевой оперштаб. Это решение касается практически всех жителей региона. Исключением являются граждане в возрасте старше 65 лет и те, которые имеют хронические заболевания. Об этом: В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

15:58 05.08.2020 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявили 19 носителей коронавируса

16:01 05.08.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, изменения касаются работы фитнес-клубов, бань и саун. Читайте подробнее: Нижегородский губернатор объяснил, как будут работать фитнес-клубы

16:02 05.08.2020 К работе в обычном режиме с 10 августа вернутся детские сады Рязанской области. Также начнут работать учреждения культуры, а для граждан старше 65 лет отменяется режим самоизоляции. Об этом 5 августа в видеотрансляции заявил губернатор Николай Любимов. Об этом: В Рязанской области открывают детские сады и театры

16:03 05.08.2020 Швейцария исключила Россию из перечня стран, прибывающие из которых должны соблюдать карантин.

16:06 05.08.2020 Летальный исход у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован за минувшие сутки в Белгороде. Скончалась женщина, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгороде скончался пациент с коронавирусом