Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости
В российских регионах продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Хотя прирост новых выявленных носителей коронавируса составляет в последнее время менее одного процента в сутки, инфекция продолжает представлять серьезную угрозу как для населения, так и для системы здравоохранения. Особенно с учетом приближения осенне-зимнего сезона, когда в популяции активно распространяются «обычные» вирусы гриппа и других ОРВИ.
О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в РФ, о заболевших, о выздоровевших пациентах и жертвах COVID-19, о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, о мерах по борьбе с распространением пандемии и послаблениях ранее введенных ограничений — читайте в трансляции ИА REGNUM.
В Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривается вопрос о переносе традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Поводом стала ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она пока остаётся сложной, констатируют в мэрии.
Об этом: В Нижнем Тагиле из-за коронавируса могут перенести новогодний салют
На утро, 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило уже 4287 человек (+24 за последние сутки).
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек (+40 за последние сутки). Новых летальных случаев и не зафиксировано. За весь период скончались 44 пациента.
Подробности в материале: За последние сутки коронавирус победили 40 жителей Бурятии
В тюменской областной клинической больнице №2, где образовался очаг коронавирусной инфекции, все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.
Заболевшие COVID-19 изолированы и проходят лечение. Определён круг контактных лиц, которые сдали анализы на наличие инфекции. За ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В ОКБ №2 проведена дезинфекция.
Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения коронавирусом среди больных и сотрудников, в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов.
Подробности в материале: В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус
Ни один иностранный турист не въезжал в Россию во II квартале 2020 года в связи с введёнными эпидемиологическими ограничениями, сообщили 5 августа в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.
Подробности в материале: Россию во втором квартале 2020 года не посетил ни один иностранный турист
Самарская область вошла в число 17 регионов России, в которых будут проводить исследования для оценки распространенности возбудителей COVID-19, ОРВИ и гриппа в межэпидемический период. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данные исследования проводятся с 1 августа по 13 сентября текущего года.
Читайте подробнее: В Самарской области оценят степень распространенности SARS-CoV-2 и гриппа
В Ярославской области с 5 августа возобновляется работа центров дополнительного образования. Ограничительные меры снимаются для государственных, муниципальных и частных компаний, которые ведут подготовку по дополнительным образовательным и профессиональным программам. Также могут работать кружки и секции любой формы собственности.
Читайте также: В Ярославской области возобновляется работа кружков и секций
В Пензенской области по состоянию на 5 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 85 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще одного пациента.
Читайте также: В Пензенской области число жертв COVID-19 выросло до 85 человек
На севере Бурятии пришлось продлевать запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, продление запрета связано с тем, что 30 июля в Северобайкальске зарегистрирован групповой очаг, образовавшийся после проведения свадьбы в местном ресторане.
На сегодняшний день число заболевших COVID-19 гостей свадьбы достигло 13 человек.
Подробности в материале: В Бурятии из-за вспышки коронавируса на свадьбе вновь ужесточают карантин
В Саратовской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили у 9878 человек, за сутки положительные результаты тестов получили еще 94 пациента.
Читайте подробнее: В Саратовской области выздоровели от COVID-19 более 6 тыс. человек
Улучшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Абакане (Хакасия) в течение последних двух недель. Об этом сообщили 5 августа в мэрии города.
По данным замруководителя управления Роспотребнадзора по Хакасии Татьяны Викторовой, среди жителей Абакана «за последние недели наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией».
Читайте подробнее: В Абакане заявили об улучшении эпидситуации по коронавирусу
Между Калининградом и другими городами России открывается пассажирское железнодорожное сообщение для всех граждан, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читайте также: Мишустин отменил ограничения на ж/д сообщение с Калининградом
27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 4 тысячи
В Челябинской области за 4 августа найдено ещё 99 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
К утру 5 августа в регионе подтверждено 12 332 случая заражения. С COVID-19 наблюдаются 3669 пациентов.
Об этом: В Челябинской области обнаружили ещё 99 носителей коронавируса
Свыше 246 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 246,6 тыс. человек
В Челябинской области за 4 августа скончались ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
63-летний гражданин умер от COVID-19. А 31-летний мужчина и женщины в возрасте 7 лет и 81 года ушли из жизни от других причин.
Читайте подробнее: В Челябинской области умерли ещё четыре пациента с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
«Скончались ещё четыре пациента: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 15 пациентов».
Об этом: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов, сообщает 5 августа московский оперативный штаб.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1329 пациентов», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Об этом: В Москве завершили лечение ещё 1329 пациентов с коронавирусом
Российское правительство действительно пытается помочь гражданам страны улучшить свои жилищные условия, даже в условиях пандемии и сложной экономической ситуации во всём мире, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирсокго государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг. Таким образом она прокомментировала ИА REGNUM новость о том, что правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%. Однако у эксперта есть опасения, что коммерческие банки даже при изменении начальных условий кредитования могут просто меньшему количеству людей одобрять кредиты.
Подробности в материале: Эксперт высказала опасения из-за снижения первого взноса льготной ипотеки
В инфекционной больнице в Сочи будут принимать на лечение пациентов с диагнозом «COVID-19» из Абхазии. Об этом 4 августа глава абхазского минздрава Тамаз Цахнакия рассказал пресс-службе министерства здравоохранения Абхазии.
Об этом: Пациентов с COVID-19 из Абхазии пообещали лечить в Сочи
В Кабардино-Балкарии прекратил прием пациентов, заразившихся коронавирусом, госпиталь, развернутый на базе Центральной районной больницы города Прохладный. С 15 августа медицинское учреждение начнет работать в штатном режиме, принимая плановых пациентов, сообщили в минздраве республики.
Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии прекратил работу COVID-госпиталь в городе Прохладный
По состоянию на 5 августа в Туве коронавирус выявлен у 6258 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 17 новых случаев заражения.
Читайте подробнее: В Туве коронавирус выявлен у 6258 человек
В Югре за минувшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 45 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 27; Нижневартовск — 26; Радужный — 19; Нефтеюганск — 12; Советский район — 10.
Всего с начала пандемии в регионе на 5 августа зарегистрировано 17 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 052 человека, 135 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 5 августа составляет 1,00.
Читайте подробнее: В Югре за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом
В Московской области от коронавирусной инфекции вылечился ещё 191 пациент. Об этом 5 августа сообщает подмосковный оперштаб.
Всего с начала распространения коронавируса в регионе выздоровели 47 622 пациента.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.
Подробности в материале: В Подмосковье ещё 191 человек вылечился от COVID-19
Сотрудники Роспотребнадзора с 3 августа начали работу в Абхазии, взаимодействуя с санитарно-эпидемиологической службой республики.
Подробности в материале: Роспотребнадзор поможет Абхазии в проведении тестов на коронавирус
В Новосибирской области смены в детских оздоровительных лагерях на июль и август отменены. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Новосибирские власти отменили смены в детских лагерях из-за коронавируса
За последние сутки в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции протестировали 14 тысяч 460 человек, сообщает оперативный штаб 5 августа.
Читайте также: За сутки в Петербурге 14 тыс. человек протестировали на коронавирус
В Еврейской автономной области на заводе «Медсинтез» выпустили стартовую партию гигиенических масок, которую направят на экспертизу для получения сертификатов и допуска к продаже. В регионе планируют выпускать до 1,5 млн масок в месяц.
Читайте также: В Еврейской АО выпустили стартовую партию гигиенических масок
Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Об этом: Вирусолог заявил о необходимости появления вакцины в преддверии осени
В Республике Карелия у двух переболевших СOVID-19 жителей вновь выявлена коронавирусная инфекция. Сданные ими тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом 5 августа сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Читайте подробнее: В Карелии у двух жителей, переболевших СOVID-19, вновь выявлена инфекция
В Удмуртии по состоянию на 5 августа выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2492 случая заражения SARS-CoV-2.
Об этом: В Удмуртии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за последние 24 часа выросло на 1329 и превысило 184 тыс. Об этом 5 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читайте также: В Москве от COVID-19 вылечились ещё более 1,3 тыс. пациентов
В Удмуртии по состоянию на утро 5 августа еще трое жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом.
24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, написал на странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: В Крыму подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области. Лаборатории провели 1439 исследований, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Курской области подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии с момента начала пандемии до настоящего времени провели 207 816 исследований на заражение коронавирусом.
Читайте также: В Удмуртии провели почти 208 тыс. исследований на коронавирус
«Аэрофлот» планирует выйти на докризисный уровень по внутренним перевозкам к концу 2020 года, заявил глава компании Виталий Савельев.
Подробности в материале: В «Аэрофлоте» дали прогноз о выходе на прежний объем перевозок
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обратил внимание на то, как некоторые СМИ дезинформируют граждан относительно ситуации с пандемией коронавируса:
«СМИ активно муссируют тему наступления «второго пришествия» страшного КОВИДа. Жертвы в Бразилии, вторая волна в Германии, рост инфицированных, тревожные заявления ВОЗ и так далее. И лишь иногда прерываются на события, например, в Белоруссии или Ливане. И потом опять про КОВИД. Не знаю, как с самой эпидемией, а в СМИ вторая волна точно поднимается. Зачем? Не знаю. Потому что нет никакой второй волны».
Об этом: Нет никакой второй волны: доктор Мясников высказался о SARS-CoV-2
Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.
Подробности в материале: В Воронежской области от COVID-19 скончался 101 человек
Жители Ямала снова могут приглашать гостей в ЗАГСы на регистрацию брака. Такие изменения в постановление от 16 марта внёс губернатор Дмитрий Артюхов.
На церемонии могут находиться не более десяти человек. При этом учитываются и молодожёны, и сотрудник органа.
Также действует ограничения исходя из площади зала. Внутри люди могу находиться исходя из площади в четыре квадратных метра на одно лицо.
Об этом: Губернатор Ямала разрешил приглашать гостей на регистрацию брака
За минувшие сутки в РФ выявили 5204 носителя коронавируса. Об этом 5 августа сообщили в оперштабе Москвы.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 687. Далее следуют Свердловская область — 181, Югра — 169, Подмосковье — 162, Петербург — 156.
Читайте подробнее: В России выявили ещё 5204 случая заражения коронавирусом
34 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 6920 фактов заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 139 человек, сообщает 5 августа московский оперативный штаб.
«Зафиксировано 139 летальных исходов», — говорится в информации.
Читайте также: В РФ за сутки от коронавирусной инфекции умерли 139 человек
За прошедшие сутки 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписано четыре пациента, сообщили 5 августа в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области выявили ещё 46 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили ещё 181 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Артемовского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (133 случая), ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского ГО, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска.
Теперь в регионе подтверждено 21 542 случая заражения коронавирусом.
Читайте также: В Свердловской области выявили ещё 181 носителя коронавируса
В Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 5 августа. Пока это самый низкий суточный показатель за месяц.
Читайте также: В Петербурге выявили еще 156 случаев заражения коронавирусом
В Петербурге за прошедшие сутки подтвердили еще 18 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает 5 августа городской оперативный штаб. Это самый большой суточный показатель среди регионов России по итогам прошедшего дня.
Подробности в материале: Петербург вновь первый по суточной смертности: 18 человек умерли от COVID
129 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона 5 августа.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 19 носителей коронавируса
В Ленинградской области за прошедшие сутки, 4 августа, выявлено еще 33 новых носителя SARS-CoV-2, при этом шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом
Ещё 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. В лечебных учреждения находятся 167 пациентов, в том числе двое детей.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено во Владимирской области. Четыре пациента скончались, сообщили 5 августа в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: Во Владимирской области подтвердили 22 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 345.
Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выявили 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 107 007 случаев.
Подробности в материале: В Поволжье выявили 748 новых случаев заражения коронавирусом
Вторая волна эпидемии коронавируса придёт в Россию, вероятно, осенью, но будет не столь тяжёлой, как первая. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, пишет 5 августа «Комсомольская правда».
Со временем вирус приспосабливается к человеческой популяции, так как ему «не выгодно убивать своего хозяина», пояснил эксперт.
«Иными словами, есть предположения, что во вторую волну «ковид» станет более массовым заболеванием, но количество тяжёлых случаев уменьшится», — сказал Альтштейн.
Подробности в материале: Вирусолог: вторая волна пандемии будет более массовой, но менее тяжёлой
За последние сутки 96 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Скончались два человека, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили ещё 687 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщили в московском оперативном штабе.
Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили 244 784 носителя коронавируса.
Читайте также: В Москве за сутки выявили 687 носителей коронавируса
В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 человек, два пациента умерли.
Читайте также: В Хабаровском крае выявили более 8 тысяч носителей коронавируса
За истекшие сутки ещё 32 случая заражения коронавирусом подтверждены в Брянской области. Лаборатории исследовали 650 тестов, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 32 случая заражения коронавирусом
В Чувашии зарегистрировано рекордное суточное число летальных исходов в результате заболевания COVID-19.
Читайте также: За сутки Чувашии умерли четыре пациента с COVID-19
По состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус выявлен у 7318 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 109 новых случаев заражения.
Читайте подробнее: В Омской области выявили 109 новых носителей коронавируса
В Псковской области за сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, но при этом наблюдается рост числа выздоровевших — 41 человек выписан за сутки. Ввиду чего региональные власти планируют со второй недели августа приступить к обсуждению третьего этапа снятия ограничений.
Подробности в материале: В Псковской области готовы обсудить третий этап снятия ограничений
В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило количество вновь выявленных случаев заражения.
Подробности в материале: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 117 человек
Всего в Томской области по состоянию на 5 августа выявлено 4411 носителей коронавируса.
Читайте также: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 53 человек
Свердловские врачи провели исследование 998 104 проб на вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на вечер 4 августа, в регионе обследовали на наличие коронавируса 933 393 человека, у которых были взяты 998 104 пробы. За последние сутки врачам удалось обследовать 9417 человек, у них взяли 9446 проб.
Пробы брались у людей, которые имели показания для тестирования.
Подробности в материале: На Среднем Урале исследовали почти 1 млн проб на коронавирус
Пять пациентов с COVID-19 пополнили статистику смертности в Ростовской области за последние сутки, сообщили в пресс-службе губернатора 5 августа.
Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Пензенской области по данным на 5 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6749 человек. За сутки выявили еще 50 новых случаев заражения.
Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 50 носителей коронавируса
От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро. Утром 5 августа при входе на станции активизировалась служба безопасности метрополитена, которая призывает пассажиров надеть средства защиты и фиксирует нарушителей.
117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся — 11 детей в возрасте от года до 14 лет.
Читайте подробнее: На Кубани подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарии по состоянию на 5 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числится 5751 человек, за сутки положительные тесты получили еще 28 пациентов.
Подробности в материале: В Татарии за сутки коронавирус выявили ещё у 28 человек
В Пензенской области по данным на 5 августа под наблюдением врачей остается 3251 человек, сняты с учета более 25 тыс. человек. Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 206,9 тыс. исследований, обследовали свыше 196,3 тыс. человек.
Подробности в материале: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 196 тыс. человек
27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Тверской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса
Компьютерный томограф поступил в рентгенологическое отделение Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Архангельской области.
Подробности в материале: Горбольница в Северодвинске получила компьютерный томограф
В Нижегородской области по состоянию на 5 августа подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 24 446 случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом
Стимулирующие выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, получит медицинский персонал негосударственных учреждений здравоохранения Владимирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Александр Ремига, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Врачи владимирских негосударственных клиник получат «ковидные» выплаты
В Пермском крае коронавирус обнаружен ещё у 68 граждан. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи выявлены в 16 территориях. Больше всего в Перми — 30. На втором месте по количеству заразившихся Березники (10), а на третьем — Соликамский городской округ (7).
Читайте также: В Прикамье коронавирус обнаружили ещё у 68 человек
В тревоге населения о возможной новой волне коронавируса осенью виноваты власти, которые морочат людям головы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В Госдуме призвали прекратить карательный масочный беспредел
51 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.
Читайте также: В Калмыкии за сутки выявили 51 носителя коронавируса
Ситуация вокруг взаимоисключающих санитарно-эпидемиологических требований требует внимания российских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В Госдуме требуют ясных сигналов по масочному режиму
В Нижегородской области по состоянию на 5 августа исследования на коронавирус провели в отношении 605 614 человек.
Читайте подробнее: В Нижегородской области тесты на коронавирус сдали более 605 тыс. человек
За 100 дней в Казани возвели новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Сейчас в здании доустанавливают мебель и медицинское оборудование, а также ведут пуско-наладочные работы. В ближайшее время произойдет открытие клиники.
Читайте подробнее: В Татарии завершили строительство нового корпуса инфекционной больницы
Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае, данные появились за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.
Читайте подробнее: В Сочи скончались ещё два пациента с коронавирусом
В Курганской области подтверждены лабораторно ещё 28 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.
23 заболевших выявлено в Кургане. Остальные случаи обнаружены в Каргапольском, Кетовском и Целинном районах.
Необходимо повторно расследовать причины заражения и гибели лаборанта Медико-санитарной части № 4 (Омск) Екатерины Лютиковой, призвала дочь погибшей Елена Лютикова.
«Как дочь медработника, погибшего в ходе борьбы со смертельно опасным заболеванием, требую повторного расследования», — написала дочь погибшей.
Елена Лютикова уверена: предыдущий ответ областного минздрава от 24 июля 2020 года оказался «формальной отпиской». Полноценное расследование необходимо, чтобы избежать дальнейших потерь в рядах противодействующих COVID-19 медиков, считает дочь покойной.
Читайте также: Дочь медика, погибшей от COVID-19, обратилась к омскому минздраву
В Мордовии по состоянию на 5 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4647 случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Мордовии подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом
В Мурманской области COVID-19 переболели 7207 человек. Это 65% от выявленных в регионе случаев.
Читайте также: Более семи тысяч жителей Мурманской области переболели COVID-19
В Петербурге суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе, 40, из-за масштабных нарушений санитарной и эпидемиологической безопасности. Правда, всего на пять дней.
Подробности в материале: Гипермаркет в Петербурге закрыли из-за грубых нарушений COVID-безопасности
В Марий Эл по состоянию на 5 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 3844 случаев.
Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Спортивные объекты города Братска возобновили работу в соответствии с указом врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба администрации города.
Читайте подробнее: В Братске разрешили открыть стадионы
В Свердловской области зафиксировали ещё шесть случаев смерти от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, согласно данным на 5 августа 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Теперь в области подтверждено уже 300 случаев смерти от COVID-19.
Всего в регионе подтверждено 21 542 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, скончались 1,39% пациентов, у которых выявляли вирус SARS-CoV-2.
Об этом: На Среднем Урале подтвердили 300 случаев смерти от COVID-19
В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих. После пандемии посчитали профессию врача самой опасной 20% жителей РФ.
Подробности в материале: Врачи обогнали шахтёров и пожарных в рейтинге опасных профессий
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выздоровели после заражения коронавирусом 82 202 человека. От общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 107 007 человек, более 76,81% уже выздоровели.
Читайте подробнее: В Поволжье выздоровели после заражения SARS-CoV-2 более 82,2 тыс. человек
24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.
Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 24 носителей коронавируса
О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа. Скончались две женщины, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, трое мужчин 81-го года, 79-и лет и 54-х лет, а также женщина 80-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19
Омские школы из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса будут работать в две, а возможно и в три смены. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, к таким мерам придётся прибегнуть, чтобы развести потоки учеников.
Об этом: В Омской области из-за коронавируса не исключают третьей смены в школах
Кинотеатры смогут возобновить свою работу с 5 августа в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее постановление было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Подробности в материале: В Самарской области открываются кинотеатры
Кузбассе из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом и в целях недопущения распространения инфекции отменили несколько культурных мероприятий. Не состоится музыкальный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политике региона.
Об этом: В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 5 августа достигло 9475, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике выявили 40 носителей инфекции, что на три меньше, чем днем ранее.
Об этом: В Дагестане выздоровели более 8500 носителей коронавируса
На Среднем Урале выписали уже 18 129 пациентов, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По данным на 5 августа 2020 года, за минувшие сутки по выздоровлению выписали 92 человек, переболевших COVID-19.
Лечение продолжается в отношении 128 пациентов в тяжёлом состоянии (115 находятся в реанимации, 60 подключены к ИВЛ), а также 487 пациентов в средней тяжести. Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, в штабе не уточняют.
Подробности в материале: В Свердловской области выписали еще 92 человек, переболевших COVID-19
Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро. Это сообщение распространилось вслед за свидетельствами того, как служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» активизировалась утром 5 августа, учинив масштабные проверки СИЗ на входе в подземку.
Читайте также: Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы
В Новосибирске на 73-м году жизни скончался известный политик и предприниматель, экс-депутат городского совета и Законодательного собрания Новосибирской области Геннадий Бессонов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
«Горькая весть пришла вчера — 4 августа не стало нашего товарища — пандемия коронавируса унесла жизнь Геннадия Константиновича Бессонова. Его кончина — тяжёлая утрата не только для родных и близких, коллег и соратников, но и для всего нашего города», — сказал Локоть.
Читайте подробнее: «Пандемия коронавируса унесла жизнь» экс-депутата — мэр Новосибирска
Центр «Вектор» разрабатывает вакцину от коронавируса с учетом всех обязательных требований, сообщили 5 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.
Об этом: В Роспотребнадзор рассказали о вакцине «Вектора» от коронавируса
На Ямале заражение коронавирусом подтверждено ещё у 94 человек. Об этом сообщает оперштаб.
За период пандемии число выявленных случаев достигло 11 525. От COVID-19 выздоровели 9466 пациента, в том числе 462 за сутки.
Читайте подробнее: На Ямале подтвердили коронавирус ещё у 94 человек
В Тюменской области за 4 августа коронавирус обнаружен ещё у 82 граждан. Об этом сообщает оперштаб.
Из них пятеро детей. С начала пандемии инфекцию нашли у 6271 граждан.
Читайте также: В Тюменской области коронавирус подтвердили ещё у 82 человек
В Карачаево-Черкесии закрыт еще один госпиталь для пациентов, лечившихся от COVID-19. Он был развернут на базе республиканской клинической больницы во время обострения эпидемической ситуации по коронавирусу.
Читайте также: В Карачаево-Черкессии закрыт еще один госпиталь для пациентов с COVID-19
Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса. По рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия, вернувшиеся к работе, обязаны проводить профилактику — это стоит денег.
Подробности в материале: На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей
В России, вероятнее всего, не произойдёт второй волны коронавируса. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По мнению профессора, в России активно формируется коллективный иммунитет, что снижает риск масштабного распространения данной инфекции.
Об этом: Академик РАН заявил, что второй волны коронавируса не будет
В Оренбургской области за 4 августа подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Всего к утру 5 августа зарегистрировано 7450 заразившихся. 5792 пациента, переболевшие COVID-19 уже выписаны, в том числе 91 — за сутки.
Читайте подробнее: В Оренбуржье подтвердили ещё 105 случаев COVID-19
В Карачаево-Черкесии в настоящее время принимает на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией только один госпиталь, размещенный в городской больнице Черкесска. Остальные четыре госпиталя и инфекционное отделение в поселке Правокубанский переведены в резерв.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии остался только один ковид-госпиталь
Экспериментальную модель искусственного интеллекта применяют в компьютерной томограмме лёгких в Ярославской областной клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Применение ИИ поможет обследовать более число пациентов, в том числе — на коронавирусную инфекцию.
Читайте подробнее: В Ярославле искусственный интеллект применяют в диагностике лёгких
У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
Подробноести: Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Два хоккеиста клуба «Сочи» заразились коронавирусом, сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
По поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина, для томских детсадов, школ, техникумов, колледжей, вузов и учреждений допобразования разработали требования по организации учебного процесса. Условие — выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.
На входе в образовательные учреждения бу
Читайте также: Томичам рассказали о новом учебном году в условиях пандемии
Число жертв COVID-19 в Ставропольском крае к 11:00 5 августа достигло 167. За предыдущие сутки в регионе зарегистрировали два новых случая летального исхода, сообщил федеральный оперативный штаб.
Читайте также: На Ставрополье число жертв COVID-19 выросло до 167
Угроза коронавируса состоит еще в и том, что теоретически он может оставаться в организме чеглока, как, например, гепатит С или ВИЧ. Об этом 5 августа заявил академик РАН, профессор Сергей Колесников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, на данный момент угрозы, как ранее, коронавирус уже не представляет, ввиду выработки иммунитета к нему у широких слоев населения.
«Но только если этот вирус не станет таким же, как и гепатит С или ВИЧ», — сказал Колесников.
В Саратовской области на состоянию на 5 августа летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, — 61 случай. Число граждан, зараженных коронавирусом, но скончавшихся от иных патологий, достигло 518-ти человек.
Читайте также: В Саратовской области более 500 человек с COVID-19 умерли от иных патологий
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области в текущем году не будет проводиться оздоровительная кампания, детские летние лагеря не откроются.
Об этом: В Саратовской области этим летом не откроют детские лагеря
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые касаются тренировок спортивных команд.
Об этом: Нижегородским спортсменам разрешили тренировки по пять человек в группе
В Татарии студенты и педагоги из-за пандемии в новом учебном году должны будут носить индивидуальные средства защиты.
Читайте также: В Татарии в новом учебном году студентов обяжут носить защитные маски
В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев. Такое решение 5 августа принял краевой оперштаб.
Это решение касается практически всех жителей региона. Исключением являются граждане в возрасте старше 65 лет и те, которые имеют хронические заболевания.
19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.
Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявили 19 носителей коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, изменения касаются работы фитнес-клубов, бань и саун.
Читайте подробнее: Нижегородский губернатор объяснил, как будут работать фитнес-клубы
К работе в обычном режиме с 10 августа вернутся детские сады Рязанской области. Также начнут работать учреждения культуры, а для граждан старше 65 лет отменяется режим самоизоляции. Об этом 5 августа в видеотрансляции заявил губернатор Николай Любимов.
Об этом: В Рязанской области открывают детские сады и театры
Швейцария исключила Россию из перечня стран, прибывающие из которых должны соблюдать карантин.
Летальный исход у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован за минувшие сутки в Белгороде. Скончалась женщина, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгороде скончался пациент с коронавирусом
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 5 августа, достигло 2906. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 26 человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Читайте подробнее: В Адыгее выздоровели почти 80% носителей коронавируса
В Ульяновске реализуют новый творческий проект. На территории городской усадьбы семьи Ульяновых будут проходить концерты.
Читайте подробнее: В Ульяновске впервые проходят «Летние музыкальные сезоны»
В Тамбовской области с 15 августа будут расширены категории получателей бесплатной юридической помощи и дополнительных случаев оказания правовой помощи. Изменения вызваны ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.
Читайте также: На Тамбовщине с 15 августа расширится круг получателей бесплатной юрпомощи
В холдинге РБК приняли решение о переводе большинства сотрудников на удалённую работу на постоянной основе.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») просит главу Минобрнауки Валерия Фалькова проводить бесплатное тестирование на коронавирус для студентов перед началом учебного года.
Читайте подробнее: Главу Минобрнауки просят о бесплатных тестах на COVID-19 для студентов
В городской клинической больнице № 40 (Екатеринбург) начал работать третий томограф для проверки пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Аппарат установили в инфекционном отделении больницы.
«Томограф закуплен за счет средств бюджета, его стоимость — 35 миллионов 600 тысяч рублей», — уточнили в ГКБ № 40.
После окончания пандемии COVID-19 аппарат переориентируют для диагностики других заболеваний.
Об этом: В Екатеринбурге запустили новый томограф для пациентов с COVID-19
В Пермском крае возобновлена плановая госпитализация детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Соответствующее постановление подписал краевой главный санитарный врач. Также, согласно документу, снова разрешается проводить реабилитацию граждан в возрасте до 17 лет в условиях дневного стационара.
Читайте также: В Прикамье возобновили плановую госпитализацию детей
В Оренбургской области число умерших от COVID-19 достигло 50. Об этом сообщает оперштаб.
Последней скончавшейся оказалась женщина 1937 года. Она проживала в Орске. Медики подтвердили у неё заражение коронавирусом и пневмонию.
Чемпион мира 2017 года по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин в своём аккаунте в Instagram заявил о том, что выздоровел от COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» не исключил, что ограничения в Москве будут действовать ещё несколько месяцев.
«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <…> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — сказал Собянин.
Еще несколько медицинских стационаров Санкт-Петербурга, переориентированных в пандемию на лечение коронавирусной инфекции, готовятся вернуться к работе по своим профильным направлениям. Об этом заявил 5 августа курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом: Больницы Петербурга продолжат переход к штатной работе
В Петербурге наметилась возможность перехода ко второму этапу смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил 5 августа вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.
Подробности в материале: Петербург ждёт новые послабления, но готов ко второй волне коронавируса
Масочный режим и другие ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса, могут действовать в Москве ещё несколько месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом: Собянин: масочный режим в Москве может продлиться ещё несколько месяцев
В Москве масочный режим отменять пока не планируется, сообщил 5 августа мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Глава столицы отметил, что жителям не нужно забывать о защитных мерах.
Подробности в материале: Масочный режим в Москве может сохраниться ещё на несколько месяцев
В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших возросло до 4534 человек, сообщили в оперативном штабе столицы.
Подробности в материале: В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв распорядился закупить к учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ.
Читайте также: Власти Хабаровского края закупят более 6 тыс. очистителей воздуха
На Ямале заразились коронавирусом на работе 134 медика.
Читайте подробнее: Более сотни медиков Ямала заразились коронавирусом на работе
Житель Амурской области, у которого был выявлен коронавирус, был приговорён судом к условному сроку лишения свободы за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения других людей. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Подробности в материале: В Приамурье условный срок за побег из больницы получил пациент с COVID-19
В Якутии восемь тыс. медиков работают с коронавирусными пациентами, все койки укомплектованы специалистами.
Читайте также: В Якутии на борьбу с коронавирусом ежедневно выходят 8 тысяч медработников
В Якутии за минувшие сутки из 2612 проведённых тестов подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер.
Читайте подробнее: В Якутии скончались 59 пациентов с коронавирусом
В Приморье за истекшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, 109 человек выздоровели, женщина 64 лет — скончалась. Больше всего новых носителей зафиксировано в Партизанском, Хасанском районах, Октябрьском городском округе и в Уссурийске.
В Республике Алтай, по данным на утро сегодня, 6 августа, за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В трёх районах Алтая выявили новые случаи заражения коронавирусом
Всего по состоянию на 6 августа в Хакасии выявлено 2965 носителей коронавируса.
Подробности в материале: В Хакасии выявлен 21 новый носитель коронавируса
В Междуреченске ввели дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.
Читайте также: Из-за коронавируса в Междуреченске вновь закрыли магазины и кафе
В Осинниковском, Калтанском, Мысковском и Новокузнецком городских округах Кузбасса с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки до 20 августа приостанавили работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и всего общепита (кроме работающих на вынос, с доставкой и на открытом воздухе); летних кинозалов и кинотеатров под открытым небом; хореографических студий; культурно-досуговых учреждений. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: Ещё в четырёх городских округах Кузбасса закрыли кафе и учреждения культуры
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 6 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 381 человек, причём 130 добавились только за последние сутки.
Не обошлось без новых летальных случаев.
Подробности в материале: Четверо жителей Приангарья стали жертвами SARS-CoV-2 за последние сутки
В Омской области врачи и водители частных скорых получат доплаты за медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Как сообщали в областном правительстве, такое решение было принято 5 августа на заседании под руководством губернатора Александра Буркова.
Об этом: Омским сотрудникам частных скорых обещают «коронавирусные» доплаты
В Пермском крае с 5 августа возобновились в плановом режиме диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры. Об этом на заседании опершатаба объявила глава краевого минздрава Оксана Мелехова.
В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» ими предстоит охватить более 1,071 млн жителей региона. Из них в том числе и несовершеннолетних. Особое внимание власти обратят на доступность диспансеризации жителям сельской местности. В отдалённые сёла выезжают мобильные бригады.
Подробности в материале: В Прикамье возобновили диспансеризацию и профосмотры
В Ульяновской области продолжают ежесуточно регистрировать более 100 случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: Коронавирус: в Ульяновской области проверили 170 тыс. человек
В Амурской области за последние сутки лабораторно подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, за весь период наблюдений — 2866.
Подробности в материале: В Амурской области за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
В Челябинской области заболевшие COVID-19 медики смогли получить страховые выплаты только с помощью прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Подробности в материале: На Урале медики с COVID-19 получили деньги лишь с помощью прокуратуры
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 6 августа, выявлено ещё у 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что две пациентки скончались.
Читайте также: В Кузбассе скончались две пациентки с коронавирусом
В Приамурье медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусной инфекции заплатили более 400 млн рублей стимулирующих выплат из средств федерального и регионального бюджетов.
Читайте подробнее: Медикам Приамурья за борьбу с коронавирусом заплатили более 400 млн рублей
Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро, 6 августа, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4165 человек (12 за последние сутки).
Из них 3830 (33 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Читайте также: Более 3800 жителей Забайкалья победили коронавирус
Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) получил грант на создание метамодели распространения коронавируса. Проект разработан в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по COVID-19 при Сибирском отделении РАН, уточнили в центре.
Об этом: Учёные получили грант на создание метамодели распространения коронавируса
Учебный год в Приамурье планируют начать в традиционной очной форме. Министр образования Светлана Яковлева заявила, что не планируется начало учебного года в дистанционной форме. Но в каком формате пройдут школьные линейки 1 сентября пока говорить рано, всё будет зависеть от эпидобстановки в регионе.
Читайте также: В школах Приамурья не будет третьей смены обучения, но изменится расписание
Новые случаи заражение за прошедшие сутки выявлены в 15 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Новокузнецк — 26, Междуреченск — 18, Кемерово — 11, Анжеро-Судженск — восемь, Белово — восемь, Новокузнецкий МР — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — четыре, Гурьевский МО — три, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Мыски — один, Осинники — один, Полысаево — один, Беловский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении.
Читайте подробнее: Оперштаб Кузбасса уточнил, где выявили 96 новых случаев заражения COVID-19
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 6 августа, выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 72 человека.
«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет и 82 года, и женщины в возрасте 57 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 262 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».
Об этом: Жертвами коронавируса стали уже 262 жителя Новосибирской области
В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 15 носителей коронавируса, за весь период наблюдений инфекция лабораторно подтверждена у 3 456 человек.
Подробности в материале: На Камчатке провели более 100 тысяч тестов на коронавирус
Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, в Забайкальском крае хоть и улучшилась, но все ещё остается напряженной. Вероятно именно поэтому, судя по данным Департамента ЗАГС Забайкальского края, связать себя узами брака в «красивую» дату
«Причём одно заявление — в Каларском районе, остальные — в городском отделе ЗАГС. Таким образом, в день «двух восьмерок» свадебного бума в Забайкалье не будет», — пояснила пресс-секретарь департамента Светлана Насибулина.
Подробности в материале: В Забайкалье не верят в «магию» красивых чисел для свадебных торжеств
Во всех городах Кемеровской области приостанавливается подготовка к открытию нового театрального сезона и предварительная продажа билетов на спектакли и концерты. Режим повышенной готовности в регионе продлён до 31 августа. Причина — рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: Власти Кузбасса продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Северной Осетии режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлен еще на две недели. Указ об этом подписал 3 августа глава республики Вячеслав Битаров. Согласно документу жители региона, попадающие под эту категорию, обязаны будут соблюдать режим самоизоляции до 23 августа включительно.
Об этом: В Северной Осетии продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 6 августа выросло до 8895, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. За предыдущие сутки в регионе инфекцию выявили у 116 человек, что на пять меньше, чем днем ранее.
Подробности в материале: На Ставрополье выздоровели более 6000 носителей коронавируса
За первое полугодие 2020 года на 6,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробности в материале: В Пензенской области выросла преступность
В вечернее время 5 августа на проспекте Кирова в Саратове организовали массовое мероприятие, на котором большинство граждан находились без индивидуальных средств защиты. Группа танцоров организовала мастер-класс, посмотреть который собралось несколько десятков человек, несмотря на запрет.
Об этом: В Саратове массово прошёл мастер-класс, несмотря на запрет
В Татарии по состоянию на 6 августа от заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 45 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще двух пациентов.
Подробности в материале: В Татарии скончались еще два пациента с коронавирусом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пополнил из краевой казны материальный резерв для борьбы с коронавирусом.
Читайте также: Дегтярёв подготовился к новым вспышкам коронавируса в Хабаровском крае
В Югре за минувшие сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 37 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 34; Нижневартовск — 25; Радужный — 15.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 6 августа зарегистрировано 17 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 14 392 человек вылечились, 136 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения коронавируса в Югре на 6 августа составляет 1,00.
Читайте также: В Югре за сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области по состоянию на 6 августа коронавирус выявили у 9968 человек, за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 90 жителей региона.
Читайте подробнее: В Саратовской области выявили ещё 90 случаев заражения коронавирусом
В Мурманской области на фоне пандемии коронавируса сократилась рождаемость и выросла смертность.
Читайте подробнее: В Мурманской области сократилась рождаемость и выросла смертность
Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 официально подтверждён в Хакасии.
Умерла 73-летняя жительница Абакана. У неё были тяжёлые сопутствующие заболевания.
Об этом: В Хакасии скончался ещё один пациент с коронавирусом
27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тамбовской области, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса
Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1254 пациента. Об этом 6 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1254 пациента», — сказала она.
Читайте подробнее: В Москве вылечили от COVID-19 ещё 1254 пациента
Компания «Аэрофлот» приняла решение отменить до 31 августа часть рейсов в страны, с которыми ещё не возобновлено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — говорится в сообщении.
Свыше 245 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Об этом: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 245,3 тыс. человек
В Челябинской области за 5 августа коронавирус найден ещё у 98 человек. Об этом сообщает оперштаб.
К утру 6 августа на Южном Урале подтверждено уже 12 430 таких случаев. 3706 пациентов находятся на лечении от COVID-19.
Об этом: В Челябинской области обнаружили коронавирус ещё у 98 человек
Работа спортивных школ, а также проведение тренировок спортивных команд на открытом воздухе разрешены в Ивановской области с 6 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Спортшколы начинают тренировки для своих воспитанников по мере готовности — все занятия должны проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Читайте также: В Ивановской области разрешили работу спортшкол
39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 6 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 9714 человек. Причём 92 из них добавились за последние сутки.
Из общего количества пациентов 2169 человек больны внебольничной пневмонией (+47 за последние сутки), 3257— ОРВИ (+22 человека за последние сутки). Тяжелобольных — 98 (минус два человека за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 40 (плюс семь человек за сутки).
Не обошлось без новых смертей.
Об этом: За сутки у 47 алтайских пациентов с SARS-CoV-2 подтвердили пневмонию
Ночью 6 августа 2020 года в реанимации скончался красноярский врач анестезиолог-реаниматолог. Как сообщили в Краевой клинической больнице, у медика была ковидная пневмония с очень быстрым течением, септический шок.
Об этом: В Красноярском крае умер заразившийся коронавирусом врач санавиации
В Удмуртии по состоянию на 6 августа выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2520 случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: В Удмуртии выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на утро 6 августа ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом.
В Москве не ведётся подготовка к новым жёстким ограничительным мерам из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперштабе Москвы.
По оценке источника, в Москве уже пройден пик эпидемии, а «нового взрывного роста не ожидается — ситуация стабильна».
Читайте также: Новые жёсткие ограничения в Москве пока не готовятся
За прошедшие сутки от COVID-19 в Москве вылечились ещё 1254 пациента. Об этом 6 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читайте также: За сутки еще 1254 жителя Москвы вылечились от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 6 августа с начала пандемии провели 210 221 исследование на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом: В Удмуртии провели более 210 тыс. исследований на коронавирус
В российских городах появятся антибактериальные контейнеры, предназначенные для утилизации защитных масок и перчаток, которые используются во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в «Ростехе».
"Корпорация «Росхимзащита» госкорпорации «Ростех» начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах», — говорится в сообщении.
Читайте также: В России установят контейнеры для утилизации масок
Ещё два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронеже, новые случаи включены в статистику смертности за последние сутки. Данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 августа.
Об этом: В Воронежской области растёт число жертв коронавируса
За сутки в Архангельской области скончались пять пациента с COVID-19. По данным федерального штаба, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до 203.
Читайте также: Более 200 человек с коронавирусом скончались в Архангельской области
С начала эпидемии коронавируса власти Чукотки возместили местным предпринимателям 8,6 млн рублей расходов по оплате услуг ЖКХ.
Читайте подробнее: Власти Чукотки возместили бизнесу около 9 млн рублей на оплату услуг ЖКХ
За прошедшие сутки 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Лаборатории проверили 1142 тестов, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области за сутки выявили 24 носителя коронавируса
В Петербурге вновь нарастили объемы ежедневных обследований на коронавирус. За последние сутки в городе проверили на наличие инфекции 18 тыс. 133 человека, сообщает 6 августа городской оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Петербурге на коронавирус проверили более 18 тыс. человек
Ещё 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области за прошедшие сутки. Лаборатории провели 1542 исследования, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Курской области выявили ещё 27 носителей коронавируса
В Петербурге планируют провести акцию памяти медиков, погибших в борьбе с коронавирусом. К народной «Стене памяти» на Малой Садовой улице собираются прийти люди и возложить там цветы в 17:00 6 августа.
Читайте подробнее: К «Стене памяти» погибших медиков в Петербурге возложат цветы
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 116 человек. Об этом 6 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 116 летальных исходов», — говорится в информации.
Читайте подробнее: В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом
В Республике Карелия за прошедшие сутки умер 19-й больной COVID-19, кроме того, в регионе продолжается суточный рост числа выявленных носителей — 41 человек за последние 24 часа. Вместе с тем региональные власти объявили о новых послаблениях, которые коснутся работы дежурных детских садов, библиотек и молодоженов.
Читайте также: В Карелии объявили о новых послаблениях коронавирусного режима
В Челябинской области за 5 августа стало известно о смерти четырёх человек с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.
Умерших от COVID-19 нет. У 80-летней женщины, а также у мужчин в возрасте 56, 69 лет и 71 год были хронические заболевания.
Об этом: В Челябинской области скончались женщина и трое мужчин с коронавирусом
125 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа. В регионе, таким образом, продолжается тенденция к росту числа заражённых, установившаяся с конца июля.
Читайте подробнее: На Кубани подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили 684 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщили в московском оперативном штабе.
Это на три случая меньше, чем днём ранее, когда выявили 687 носителей.
Читайте также: В Москве выявили коронавирус ещё у 684 человек
За минувшие сутки 51 положительный тест на коронавирус подтверждён в Белгородской области. Данные предоставили 6 августа в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 51 случай заражения коронавирусом
Банкетные залы, кинотеатры и детские развлекательные центры могут открыться в Махачкале в «пилотном» режиме после простоя, вызванного пандемией COVID-19, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Об этом: В Махачкале в «пилотном» режиме могут открыть банкетные залы и кинотеатры
Врач-эпидемиолог Республиканской клинической больницы им. Куватова признан судом виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Уфы.
По сообщению пресс-службы ведомства, суд оштрафовал врача на 25 тысяч рублей.
Читайте подробнее: В Уфе оштрафовали врача-эпидемиолога за нарушение санитарных правил
В Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 6947 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 32.
Читайте также: В Чувашии продолжают лечение 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлен 31 новый носитель коронавируса SARS-CoV-2, еще 16 человек выздоровели. Тенденция к постепенному снижению суточного количества заразившихся в регионе сохраняется.
Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 31 нового носителя коронавируса
Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего на территории Башкирии умерли 24 пациента с COVID-19.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19